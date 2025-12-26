房賣半年終脫手「出價僅一位」 他嘆：房仲話術超級多





房價居高不下，央行下重手打炒房，自2024年第三季啟動第七波信用管制以來，全台房市買氣明顯降溫。一名屋主在網路上分享自己的賣屋經驗，他表示半年來只有「1個出價」，賣半年好不容易脫手，讓他忍不住嘆「現在房子很難賣」。

台中一名屋主今（26）日在《買房知識家【M傳媒】》社團發文，他指出房子賣半年總算脫手，他寫道：「這半年只有一個出價，一堆房仲打來，每個都說有買方，其實都嘛是空氣買方，空氣斡旋，好不容易有個接盤俠來救我。」

他指出現在房子很難賣，位於台中市蛋黃區的豪宅，他自砍600萬才成交，他說：「從2500萬，成交只有1900萬，很多人說什麼魯空魯什麼，事實就是事實。」

該物件位於台中逢甲商圈，建商開價2700萬元，但他查時價登錄相差甚遠，他寫道：「最新實登只有1500萬，什麼行情多少多少錢，房子賣不出去，價格隨你喊都行，現在就是沒人買房，總價2000萬以上更困難，主力在1200萬左右。」他說沒賣出去每天提心吊膽，「今天總算簽約賣出，可以睡個好覺」。

他強調房仲嘴硬喊房市不會崩盤，但市場就是急凍，他也奉勸想買房的人可以「讓子彈再飛一下」，他寫道：「每天喊快買啊，房子不會崩盤，現在不演了，市場就是市場，買不買沒有對錯，真心建議想買房的讓子彈飛一下，591剛po出來不要去看，這種屋主心態最高，等他經過市場教訓就降了，找那種降價兩次，半年以上的，要求看產權看賣方貸款壓力，這就是目前市場。」

許多網友看了以後也紛紛感嘆「真的難賣，我懂」、「房子賣8個月，都沒人出價，哭哭」、「現在房子本來就難賣」、「終於有屋主說真話了」、「台灣的房市已經出現泡沫要破的所有成因與臨界點，只留一間，其他間房先跑先贏，是非常正確且聰明的決策」、「現在半年成交應該算快的，除非價格很甜，現在只要一出來沒秒殺的。都是要長期抗戰了」、「全台灣薪資水平能負擔的價格就是落在1000萬～1500萬左右，這就是現實」、「現在實登就是套牢價」。

但也有人不以為然「不動產很吃景氣循環，硬要挑這個時間賣，是你自己的問題」、「是難賣啊，有錢的又不急」、「房子不好賣、不好賣，如果可以就先別賣，等好賣再來賣」、「蛋黃區還好吧」、「我家這邊不到一個月就有人接手，而且是40年以上透天，還二間！！」

（封面示意圖／翻攝Pexels）

