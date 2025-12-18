房間像被炸過！ 門窗沒鎖、中山大學男宿遭猴闖入

猴子跑進房間裡找食物，房間一片狼藉。（圖／翻攝自Threads＠mk.weng0525）





獼猴大軍又亂高雄中山大學，有學生宿舍氣窗沒鎖，被猴子跑進房間裡找食物，房間一片狼藉，學生睡到一半聽到聲響驚醒，手機手電筒一照，驚見一隻猴子窩在書桌狂吃餅乾，覺得好離譜，原來他們房間門沒鎖，猴子就自己開門潛入。

中山大學男宿4人房，被掀的亂七八糟，麥片、零食、泡麵掉滿地，房間像被炸過一樣，學生看了眼淚要快掉下來了，誰知道只是氣窗沒關，就被獼猴進來搗亂。

中山大學學生：「欸你看牠老神在在，你看牠會這樣，啊呵呵呵呵。」

中山大學學生：「打個燈。」

半夜聽到悉悉蘇蘇的聲音，學生驚醒打燈一照，發現居然是一隻獼猴窩在書桌上狂吃餅乾。

記者vs.中山大學學生：「起床清晨5點嗎？（對清晨5點，就是起床的時候聽到，有東西掉落的聲音，然後就發現有猴子，在搶食我們的食物，塑膠袋的東西就把它扯開，我們窗戶是鎖死的不能開的那種），那牠怎麼進來的？（牠開門進來的）。」

猴子吃完自行離開，大學生開燈一看，書桌一片凌亂，這猴子甚至還在椅子上便溺，學生滿是無奈。

中山大學學生：「對牠拉滿多的，就是猴王到此一遊的意思，然後接下來就是我們自己清理。」

中山大學位在高雄柴山上面，而柴山又是出了名的猴子多，這些獼猴會順著校舍外牆的管線或是樹木，摸進宿舍或是教室，因此校園內走幾步路就能看得到，「注意猴出沒」的告示牌，甚至新生入學校方還會特別叮嚀。

記者vs.中山大學大學生：「所以防猴訓練是新生訓練的一環？（對對對，他就講說牙齒一定不要露出來，牙齒露出來對牠們來說，就是一個挑釁這樣，就是閉嘴然後走掉，啊搶就讓牠們搶了，就不要理牠了）。」

也因為柴山上面的獼猴侵略性很強，校方保全人員也會拿空氣槍巡邏，協助學生驅趕猴子，但這次學生氣窗沒關門鎖沒鎖被闖入，只能摸摸鼻子下次記得，門窗一定要鎖上。

