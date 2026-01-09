房間好冷！ 專家：暖氣「風朝下」 開「22~24度」最剛好

網友點名「暖風機」為冬天必備的洗澡神器。（圖／東森新聞）





寒流來襲，全台急凍。台北市北投區測得5.9度低溫，市中心的大安森林公園也僅有6.2度，氣象預報指出，今晚至明晨仍有機會出現10度以下低溫。面對嚴寒天氣，許多民眾直呼洗澡需要極大勇氣，甚至有浴室太冷導致不想洗澡的困擾，對此網友紛紛點名「暖風機」為冬天必備的洗澡神器。



除了浴室保暖，如何讓臥室快速暖和也是抗寒重點。專家指出，開啟冷暖氣機的暖氣模式是省電又舒適的撇步之一，關鍵在於將風向調整為「朝下吹」。利用熱空氣上升的原理，讓暖風從地面均勻擴散至整個房間，能更快速提升室內溫度。在溫度設定上，建議控制在22至24度之間，這不僅是冬季室內最佳的舒適範圍，也能節省能源，並減少因室內外溫差過大導致的身體不適。同時，民眾也應緊閉門窗，避免熱氣流失。

另外，暖氣運作時會降低空氣濕度，建議將室內濕度保持在50%至60%，搭配加濕器使用更能改善乾燥問題。家事達人鄒潔安建議，若家中沒有加濕器，可以在房內放置一盆水、一杯水，或是掛上一條濕毛巾，藉此增加空氣中的水分，避免因空氣過於乾燥而感到燥熱。



至於讓人感到「需要勇氣」的浴室空間，若家中僅有傳統抽風機，許多民眾會選擇添購壁掛式暖風機。這類產品如同浴室專用的電暖器，具備防水功能且可移動，近期在市場上越來越受歡迎。



對於暖風機的實用性，不少民眾受訪時表示，若家中有長輩，安裝嵌入式暖風機幾乎是必要考量，能大幅提升洗澡動力。有使用者分享經驗指出，習慣在洗澡前30分鐘先開啟暖風機並關門預熱，進去浴室時才不會覺得冷，直言是用過就回不去的家電。網路上更有不少網友大讚暖風機是「永遠的神」，甚至比浴缸更實用、更實在，連躺在浴室地板都不覺得冷。



面對天冷低溫，全民展開抗寒大作戰，不管是善用暖氣調節室溫，還是加裝浴室暖風機，只要找到適合的方式並掌握正確使用技巧，就能達到最佳的禦寒效果。

