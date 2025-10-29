房間小卻狂吸客！台灣人飛日本愛住1飯店 3大原因曝光

日本是我國民眾出國旅遊的首選，其中不少人住宿時，都會選擇知名連鎖商務飯店品牌「東橫INN」。一位網友近日表示，東橫INN的一大特色就是房間很小，連打開行李箱都很困難，不過還是吸引許多台灣人入住，讓他忍不住好奇，「到底東橫INN有什麼魅力？」，貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛指出，該品牌三大關鍵特色就是地點交通方便、提供早餐、價格便宜，不過隨著大量旅客湧入日本，東橫INN房價近年來也跟著水漲船高。

原PO在PTT發文表示，東橫INN基本上房間空間都很小，甚至小到打開行李箱都有困難，因此惹來不少旅遊民眾嫌棄，不過他查詢後發現，其實有很多人到日本旅遊時必住的就是東橫INN，讓原PO忍不住好奇詢問，「到底東橫inn有什麼魅力？」

對此，許多人紛紛回應，「便宜CP值高」、「便宜好住啊，爽」、「俗又大碗不錯啊」、「便宜而且不是鬼屋」、「沒有必要每晚都住好的，只是過夜真的很夠用」、「就最基本的商旅啊」；也有網友指出，近來東橫INN便宜優勢逐漸消失，「現在價格也不便宜囉」、「以前很便宜啊，有個地方睡覺就好」、「現在日本東京的房價也貴了」、「現在也沒便宜到哪去了，假日動不動快3千」。

另外不少人點名東橫INN地點交通方便、提供早餐都是優勢，「便宜、交通方便、有早餐」、「便宜好住方便，還有早餐吃」、「便宜、方便、車站旁邊」、「說實話這比較像出差住的商業旅館，不過便宜乾淨還有早餐，真的輾壓國旅，況且不少自由行為了玩回本，根本早出晚歸」、「地點通常都很好，還是蠻值得去住看看」。

