房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

出身香港的Eric（化名）像往常一樣，在一個社群媒體頻道上瀏覽色情內容，但影片開始沒多久後他愣住了，畫面中那對走進房間、放下行李，之後發生性行為的情侶，竟然是他自己和女朋友，這一刻，Eric從中國針孔攝影色情產業的消費者變成了受害者。

據中央社引述BBC報導，Eric曾和女友在中國深圳的一家旅館過夜，卻渾然不知，房間裡還有「第三者」。他們最私密時刻遭到藏在旅館房間裡的攝影機完整拍下，被上傳到一個頻道，供上千名登入使用的陌生人觀看。

儘管在中國製作和散布色情內容是非法行為，但這類所謂的「針孔攝像頭色情內容」在中國至少已經存在十多年。

許多人，尤其是女性，互相分享如何辨認隱藏得像鉛筆橡皮擦般細小的攝影機，有些人甚至在旅館房間裡搭帳篷，以避免被偷拍。

這類色情內容有許多都在加密通訊軟體Telegram上進行廣告宣傳。BBC記者於18個月內發現有6個不同網站和應用程式在Telegram上推廣。這些平台聲稱經營超過180個旅館房間的針孔攝影機，不僅錄影，還會以直播方式對訂戶提供房間內的活動實況。BBC根據一般入住率估計，這段期間可能有數千名住客遭到偷拍，大多數人被蒙在鼓裡。

報導指出，這類偷拍性愛影片其中一個最知名代理商，代號是AKA。只要以每月人民幣450元的費用登入AKA推廣的直播網站，就可在5個不同拍攝影像來源中選擇觀賞，每個都顯示好幾間旅館房間，只要有房客插卡啟動供電，就可以立即看到畫面。網站也提供實況倒帶功能，還能下載過去儲存的片段。

AKA在Telegram上宣傳這些直播，並販售經過剪輯的直播影片集。BBC在資料庫中看到超過6000支影片，最早可追溯到2017年。

透過從訂戶、社群媒體用戶提供的線索，BBC記者追查到其中一個針孔攝影機位在中國鄭州一間旅館房間裡，並且找人親自進入這個房間，發現藏在牆上通風口內的攝影機連接電源，鏡頭正對著床。然而市面上廣受推薦、被視為旅館住客「必備」的反針孔偵測器卻沒有發出任何警示。

這個攝影機被關閉後短短幾小時，AKA團隊就發布已在另一家旅館啟用新攝影機，並告訴訂戶：「這就是（我們直播平台的）速度，厲害吧！」

可以確定的是，偷拍產業鏈中涉及可觀金錢收益。根據頻道會員人數和訂閱費，估計光是AKA，去年4月以來至少已經賺進人民幣16萬3200元。而在長達18個月的調查期間，BBC發現十多名像AKA這樣的代理商。

