「房間溫度」成健康防線！研究：低於「它」害血壓飆升 幸福感也下降

研究指出室溫低於18度害血壓飆升，幸福感也下降。示意圖／Freepik

近日全台氣溫驟降，民眾紛紛感受到冬天的氛圍，不過許多人即便家中很冷，仍習慣「多穿一件就好」、「忍一下再撐兩個月」的方式度過寒冬，不過有醫師提醒，一旦室內溫度低於18°C，對全身的影響遠超乎想像，甚至讓「幸福感」跟著下降，呼籲民眾一定要注意保暖。

基因醫師張家銘在臉書發文指出，每到冬天，不只是長輩，很多原本身體不錯的中年人，甚至慢性病控制得很穩定的患者，紛紛出現身體異常，如血壓忽高忽低、晚上睡不好、關節痠痛、喘得比平常快、一下子就感冒、整個人提不起精神，一切都是因為低溫觸發的身體警報。

室內18度為健康安全防線！「血壓上升+吃重鹹」雙重夾擊

根據2023年發表在《Public Health》的研究指出，氣溫只要室內溫度低於18°C，身體就會開始進入一種「冷壓狀態」，血管收縮、血壓上升、睡眠變差、肌力下降、呼吸系統變得敏感等症狀，都是可測得的生理反應。

廣告 廣告

張家銘進一步解釋，有研究發現，室內溫度每下降1度，收縮壓就會再往上推，尤其長者、女性特別明顯，若是處在10°C~14°C的環境中，不只血壓，心電圖也容易發生異常，血小板也會跟著上升，血液容易凝結引發心血管風險。

此外，處在冷的環境中也會導致「身體不自覺吃比較鹹」，加上本身血壓上升，心血管呈現「雙重夾擊」。

長輩冬天沒力、容易跌倒？背後元兇都是「冷」

張家銘表示，也有不少長輩抱怨冬天難以入睡，半夜也經常起床上廁所，甚至有越睡越累的症狀，以為是腎臟、賀爾蒙受到年紀影響，其實背後兇手都是「冷」。

此外，不少家屬詢問「長輩冬天明顯沒力」、「容易跌倒」等問題，張家銘表示，在15°C的室內環境中，下肢肌力、反應能力會下降2%到10%，握力也變弱，「對長輩來說，這些差異足以增加跌倒與住院風險」。

低溫來襲咳嗽、胸悶樣樣來！ 「這族群」醫師最擔心

「這是我在臨床裡最擔心的族群」，張家銘說，已有研究指出，罹患慢性阻塞性肺病（COPD）族群，當室內溫度低於18.2°C時，冷空氣會使氣管收縮、敏感度增加，咳嗽、喘、胸悶症狀就會加劇，更容易因感染而誘發急性惡化。

天冷影響健康還連帶「減少幸福感」

文獻指出，長期生活在15°C到18°C以下環境中的民眾，自覺健康與幸福感會下滑，張家銘表示，這並不是心理作用，實際是身體受到寒冷壓力下，正在抗議。

WHO建議室內最低18°C 醫師籲「保暖不是奢侈」是健康投資

世界衛生組織（WHO）明確建議，居家室內溫度應維持在18°C 以上，若家中有老人、小孩或是慢性病患者，甚至需要更高的溫度，張家銘說，「保暖不是為了怕冷，是為了讓身體不要處於壓力狀態」，在冬天最重要的不是吃補品，而是讓房間維持在18°C以上，絕對比你想的更有醫療價值。



回到原文

更多鏡報報導

氣溫驟降成心臟殺手！每降1°C「心肌梗塞風險飆2%」 醫曝保命6撇步

山東「瘋子新娘」爆紅！跑遍婚紗店與婚禮 真實身世令人鼻酸

英國農村驚見150公尺長垃圾山！ 清理費用恐耗盡「一整年預算」