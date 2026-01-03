《房間裡的大象》巡演跨年登場 楊承琳陪中國南昌歌迷倒數迎新年

楊承琳跨年夜在中國南昌舉辦《房間裡的大象》演唱會。（樹與天空提供）

楊丞琳全新巡演《房間裡的大象》於跨年夜在中國南昌舉行，與萬名歌迷一同倒數迎接2026年。化身「時光歌詠精靈」，楊丞琳首度在個人巡演中跨年慶祝，39首金曲串起出道25年的心路歷程，也為自己寫下重要里程碑。

第五次大型巡演以「房間裡的大象」比喻人生中必須面對的陰影與重量，將主題延伸至音樂、舞台與視覺，打造大型「音樂之房」。透過五大篇章與沉浸式舞台設計，搭配多套造型與重新編曲的經典歌曲，展現一路成長、不斷進化的舞台魅力。

楊承琳首次在跨年夜舉辦演唱會。（樹與天空提供）

這場《房間裡的大象》世界巡迴演唱會首場於2025年最後一天在南昌站揭開序幕，並以跨年場形式登場；唱過無數跨年舞台，楊承琳第一次在屬於自己的演唱會中與歌迷一起迎新年。她分享能從12月31日唱到1月1日，「首場就有倒數的意義」是難忘的記憶，也成為《房間裡的大象》巡演最好的起點。

楊承琳為演唱會兼任總策劃，三個月密集彩排瘦身4公斤。（樹與天空提供）

歌單橫跨13張專輯，除了新作，也保留〈年輪說〉、〈曖昧〉、〈雨愛〉等代表作，並驚喜加入冷門曲與點歌橋段。舞台製作全面升級，19組升降系統、巨型翅膀與20位舞者交織出強烈視覺張力。她也親任總策劃，克服術後復健與體態調整，用這場演出寫下送給自己與歌迷的音樂情書。

