所以，教育程度高的選民比較支持哪一黨？

⊙王宏恩

這其實是一個很無聊的問題，因為許多人提出這點只是為了想要暗指其他黨的支持者都不讀書而已，而就算發現教育程度跟特定政黨之間的關聯，在政治科學上也難以建立因果關係，背後可能反映的是時代的影響、階級的影響、或者世代的影響。

但當這個毫無數據基礎的偏見越傳越遠，傷害各方可能進一步透過討論形成共識的基礎時，就有必要透過實證資料來釐清並終結這個問題。所以，在台灣，教育程度比較高的選民比較支持哪一黨？

數據可以看出不同教育程度者的政黨偏好

為了研究這個問題，我們使用學術界的開放資料，杜克大學2025年9月委託政治大學選舉研究中心進行的問卷，一共1242人受訪，其中四分之三是家用電話、四分之一是手機，具有台灣民眾社經背景的代表性。在這份問卷中，國民黨支持者24%、民進黨支持者26%、民眾黨支持者11%，無黨派支持者，也跟其他坊間問卷符合或接近，因此可以拿來作為觀察的基礎。這份問卷中，同樣問了受訪者的教育程度（Q31），假如我們把所有受訪者的教育程度以及政黨支持來交叉分析，可以得到下表（交叉表各表格內都是受訪者人數。因為有13人尚未回答教育程度的題目，所以被刪除，最後樣本數1230人）；

當把表格跟數字攤開，許多結果就十分清楚了。

首先，教育程度比較高的選民較支持哪一黨？假如高教育程度的定義是大學以及研究所，從表格中可以清楚看到，最多高教育程度的人選擇的是無黨派，其次分別是民進黨、國民黨、以及民眾黨。假如不算無黨派的話，台灣高教育程度的選民裡面，選擇民進黨的比例是最高的，其次則是國民黨以及民眾黨。

當然，因為樣本中民進黨支持者比較多，所以其實看任何教育程度的選民，選擇無黨派以及民進黨的數量幾乎都是最高的，國民黨唯有在教育程度為專科的選民之中，支持度高於民進黨，否則其他都是跟民進黨相同，或比民進黨低。相較之下，台灣民眾黨基本上在所有教育程度的群體裡面，支持人數都是少於兩大黨以及無黨派的。此處計算的分母是各教育程度的選民內選擇不同政黨的人數。

至此，我們已經回答了本文標題的問題。

相信有一些讀者還是覺得不甘心，認為應該要把表格轉90度來看，但此時就不是回答「高教育程度者比較支持哪個政黨」，而是要研究「各政黨內平均支持者的教育程度是否有哪個黨特別高」，這兩個問題是可以有不同的答案的，因為分母不同。

假如是要端看哪個政黨的平均支持者教育程度比較高的話，根據上表，教育程度最高的應該是三個跟民進黨合作過的獨派小黨（綠黨、時代力量、小歐巴桑聯盟），因為這三個小黨的受訪者都百分之百為大學學歷以上，比三個大黨為多。當然，這些政黨在問卷中的樣本都很低（12人以下、小於1%），因此在推論上也勢必不嚴謹。

民進黨支持者的教育程度分布最平均

假如我們只看三個大黨的話，民進黨支持者45%以上有大學以上的學歷，國民黨是36%、而民眾黨是70%，所以平均而言，民眾黨支持者內相較於兩大黨的支持者有更多人有大學以上的學歷。但是這個結果並不代表高教育程度者比較支持民眾黨（因為選擇民進黨的更多數），而從表格來看，明顯的是「低教育程度者不選擇民眾黨」，民眾黨在教育程度高中以下幾乎沒有人。假如我們觀察各政黨黨內的支持者教育程度分布、對照著全體選民的教育程度分布來觀察，可以看到民進黨支持者的教育程度分布跟全台選民的分布是接近的，這也可以說是民進黨對各教育程度的人都有一定的代表性，所以獲得支持。此處計算的分母就成了各政黨的支持者人數。

因此，從實證數字來看，並沒有什麼民進黨支持者都是教育程度比較低的情形。實際情況是民進黨支持者在各種教育程度中都是比例比較高的，包含了高教育程度、也包含低教育程度。因此假如在台灣街上隨機挑一位大學生或研究生受訪，他說是支持民進黨的機率會遠大過自稱支持民眾黨。因為是開放資料，所以任何人都可以下載驗算與驗證。而以各黨都努力爭取選票的動機來說，其他政黨也許更需要研究的是如何能夠好好的爭取到跨教育程度同溫層的選票，讓自已更能夠成為全國性大黨、議題也是全國性重大議題，這才是民主制度下一個負責任、有潛力長大的政黨該做的事，而非糾結在互相嘲笑教育程度等淺薄的浪費時間上。

作者為內華達大學拉斯維加斯分校政治系副教授。在台中一中被選進數學校隊，接著考取台大電機系後想當個科學家。在椰林繞了一圈後，覺得還是人類有趣多了，於是跟著數學一起投入研究政治，成了政治科學家。

