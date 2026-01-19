「所信所行‧善不止息」張榮發辭世10周年特展

「所信所行‧善不止息」長榮集團創辦人張榮發辭世十周年紀念特展定20日展開，特展與長榮海事博物館，即日起到2月22日同步開放民眾免費參觀。（記者傅希堯攝）

記者傅希堯／台北報導

長榮集團創辦人暨總裁張榮發辭世10周年前夕，財團法人張榮發基金會與長榮集團19日邀請多位張榮發生前伸出援手或提攜的忘年之交齊聚一堂，分享這10年來持續受助、進而逆轉人生的真實故事，所有人真情流露，盼將曾被扶持的力量回饋給更多需要的人。

高爾夫球國手潘政琮分享指出，自己並無顯赫的家庭背景與條件，15歲贏得亞運銅牌後，意外獲得張總裁青睞，一路贊助與支持他赴美求學、訓練與參賽。潘政琮在拿下2020年東京奧運銅牌後，第一個最要感謝的就是他口中的張爺爺與長期贊助他的張榮發基金會。

至今小潘仍非常感念張總裁生前的鼓勵「拼命打球外、你一定要去完成大學教育！」他說回想起來「張爺爺是要我除了技術外，更要有智慧，才能在這條路上走得更長遠。」小潘感性的說「沒有張榮發爺爺，就沒有今天的潘政琮」。

盲女聲樂家朱萬花表示，一出生就看不見，小學只讀了半年就輟學，年輕時邊從事按摩工作邊投入歌唱表演，有一天總裁張榮發聽到她的故事，決定找她來試唱，張總裁聽完後很受感動，提出幫她找聲樂老師進修、甚至送她出國留學的想法，朱萬花喜出望外，卻表達希望張總裁將贊助她的經費，轉而捐給身心障礙者藝文推廣協會，幫助更多視障者走上舞台。

「所信所行‧善不止息」長榮集團創辦人張榮發辭世十周年紀念特展首度公開由已故知名蠟像大師林健成精心製作的等身比例蠟像，還原呈現張總裁於2006年獲頒「大英帝國司令勳章」的神情與風采，栩栩如生。（張榮發基金會提供）

的長榮海運大副林原生，也是張榮發基金會長年提供清寒獎助學金的受惠者，林原生透露，17歲時家裡困頓到繳不出學費與餐費，卻在張榮發基金會訪察後拿到清寒獎助學金，後來又受到張總裁鼓舞考上海洋大學、並一路努力考進長榮海運工作，在長榮海運工作的他，短短三年內償還了家中數百萬債務。

林原生表示，因為基金會拉了一把，我才能從一位偏鄉窮苦囝仔活下來，更因為總裁的鼓勵與指引，找到人生的航向。

張榮發基金會執行長鍾德美，張總裁晚年全心投入公益，心心念念的是行善的傳承，基金會10年來承接張榮發其遺志，於張榮發辭世後仍持續發展、擴大公益行動範疇，基金會成立40年來已累計投入超過100億元，近10年更多達40億元。

張榮發基金會指出，張榮發辭世10周年紀念特展，共規劃四大展區，包括，張榮發生平、創業歷程、公益慈善、十年傳承，展出逾300件文物，包含蠟像、中日文親筆手稿、平面與立體文物，完整呈現張榮發一生的所信所行，尤其是他最掛心的公益事業。

張榮發辭世10周年紀念特展，共規劃四大展區，包括，張榮發生平、創業歷程、公益慈善、十年傳承，展出逾300件文物，其中彰化監獄收容人因感謝長榮交響樂團至全台九大監獄舉辦「長榮有愛音樂無界」音樂會，特別以竹子製作鄭和寶船致贈基金會。（記者傅希堯攝）

展覽首度公開多件張榮發生前未曾曝光的生活照片與手稿，讓民眾更貼近這位航運巨人真實而溫厚的一面，展覽地點在張榮發基金會大樓B1，將從1月20日起至2月22日止，開放各界免費參觀，僅小年夜與除夕公休，長榮海事博物館也於特展期間同步免費開放參觀。