所得增房價跌 房貸負擔率連3季下降 「這縣市」降最多





內政部今（28）日公布114年第2季房市數據，顯示全國房市持續降溫，不僅住宅價格指數連續兩季下跌，交易量更較去年同期大減三成。伴隨房價回落與所得增加，全國房貸負擔率也連3季下降，反映市場買氣趨冷、觀望情緒濃厚，房市進入盤整期。

根據內政部資料，114年第2季全國住宅價格指數為148.65，較上一季下跌0.26%，延續自去年第4季高點150.98以來的下滑趨勢，已連續2季出現下跌。受到央行持續採行選擇性信用管制、美國關稅政策等因素影響，導致市場不確定性上升，民眾購屋態度轉趨保守。本季全國建物買賣登記量僅6萬7050戶，較去年同期暴跌30%，顯示市場交易動能明顯萎縮。內政部初步統計，第3季交易量也將年減逾三成，房市短期內難見回溫。

廣告 廣告

六都房市表現則呈現分歧。臺中市與臺南市分別下跌1.09%、0.93%，跌幅最大；臺北與新北大致持平（+0.04%、–0.03%）；桃園、高雄則微幅上漲0.11%、0.29%，但都未突破去年第4季的高點。整體而言，房價已自高點回落，市場進入修正階段。

▼114年Q2全國及六都住宅價格指數。（圖／內政部提供）

在價格滑落與所得成長的雙重作用下，本季全國房貸負擔率下降至43.12%，較上季減少1.41%，創下連續第三季下跌。內政部指出，中位數住宅價格從1000萬元降至980萬元、跌幅2%，使負擔率降低約0.89%；家戶可支配所得從97.67萬元提升至99.14萬元，增加1.51%，進一步使負擔率減少0.66%。雖然五大銀行新承做房貸利率微升至2.282%，推高負擔率約0.14%，但整體仍呈下降。

▼全國住宅價格季指數變動及買賣移轉戶數趨勢圖。（圖／內政部提供）

六都房貸壓力全數減輕，新北市降幅最大達1.83%，依序為臺北市1.71%、臺中市1.47%、臺南市1.33%、桃園市1.25%與高雄市1.20%。六都以外縣市亦普遍下滑，其中嘉義市降幅達2.01%為全國最高，宜蘭、新竹、苗栗、彰化、南投等縣也皆超過1%。僅澎湖縣逆勢上升0.71%。

內政部分析，由於交易量連續3季年減、價格指數連續下跌，加上房貸負擔趨緩，顯示全國房市已明顯降溫。短期內在政策與景氣不確定性未解前，市場恐續呈現觀望盤整格局。

▼114年Q2房貸負擔率。（圖／內政部提供）

（封面示意圖／翻攝Pexels）

更多東森財經新聞報導



降價已成共識！ 房市11月交易回穩 「2縣市」月增3成

消費、房市信心回升「僅股票下降」 台經中心：經濟成長可望破6%

房子越買越小！ 「小宅化」成趨勢 1產品成主力