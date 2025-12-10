所得稅修法三讀！長照扣除額增至18萬 明年報稅就適用

台灣已邁入超高齡社會，為減輕扶養身心失能者家庭的經濟負擔，立法院昨（9）日三讀通過《所得稅法》修正案，將長期照顧特別扣除額由每人每年12萬元提高至18萬元，並回溯自今（2025）年1月1日起實施，民眾明年5月申報綜合所得稅時即可適用新制。

依規定，符合長照特別扣除額的對象，包括符合可聘僱外籍家庭看護工資格者、入住規定住宿式服務機構全年90天以上者，以及失能等級為2-8級且使用長照給付及支付基準服務者。

財政部預估，調高長照特別扣除額後，將有約35萬戶受益，一年減稅利益約10億元。但財政部也提醒，長照特別扣除額仍維持原先的「排富」條款，若當年度綜合所得稅申報適用稅率達20%以上、股利採28%稅率分開計稅，或基本所得額超過750萬元者，均不符合適用資格。

長照特別扣除額適用資格。圖／台視新聞

會計師周志誠指出，若長照特別扣除額增加6萬元，適用5％稅率的納稅義務人，約可減少3000元稅負；若適用12％稅率，可節省約7200元，他也形容這樣的調整「真的是不無小補」。

此外，自今年8月外籍看護新制上路後，80歲以上長者申請外籍看護可免附巴氏量表，但仍須符合衛福部公告的長照失能資格，才能適用長照特別扣除額。若為80歲以上健康長者，無論是否聘僱外籍看護，都不符合長照扣除額申報條件，提醒民眾報稅時留意相關規定與細節。

