所得稅外還要再繳一次...二代健保新制民怨沸騰 網批「變雙重抽稅」

二代健保補充保費新制上路，依照衛福部規劃，將改為年度結算制，未來包含利息、股利和租金收入，全年若合計超過2萬元就得繳交2.11%，過去常見的拆單避稅方式不再適用，稅源將更全面。不過該項制度卻引爆存股族怒火，有網友在PTT質疑新制不只讓所得稅變成「雙重抽稅」，連小資中的底層都逃不掉，貼文發布後引來大批網友在底下留言。

二代健保補充保費新制引起廣泛討論，有網友在PTT股板發文指出，新制將股利、利息、租金全部納入年度結算，只要超過2萬元就得繳2.11%補充保費，等於股民除了所得稅外還要再多繳一層，政策形同全民加稅，「感覺連小資中的底層也要被抽」。許多網友在貼文下方補充，新制最大問題在於「從單筆課稅改成累計課稅」，原本能拆單避稅的方式被封死，長期投資族將首當其衝。

不過也有少數留言認為，只要能確保健保永續，合理範圍內的補充保費也該繳，直言「健保是全民制度，不該只有薪資所得的人負擔」、「富人多繳一點沒什麼」、「公平性提高總比破產好」。還有部分網友認為大家反彈過度，表示「才2%而已就在那邊哀哀叫」、「所得稅比健保稅仁慈多了」、「你2萬才多少，大戶被課時候怎麼沒人說話」。

不過多數留言仍對新制大為不滿，質疑政策失衡，怒嗆「股票虧錢政府會補我嗎」、「薪水已繳健保，股利又被扣，這政府是土匪嗎」、「不合理，年底沒填息要不要退稅給我」，還有人質疑政策荒謬，憤恨表示「一個官說句屁話就能開徵費用？」「八竿子打不著的部會隨便改法源？」

