所得稅法修正三讀 長照扣除額每人增至18萬元

立法院今日召開院會，所得稅法第17條修正三讀，未來長照扣除額增每人增至18萬元。 圖：翻攝自國會頻道

[Newtalk新聞] 立法院今（9）日召開院會，通過《所得稅法》第17條修正三讀，長照特別扣除額由每人每年12萬元，調高至18萬元，受益戶數可望達35萬戶。

綜所稅免稅額及扣除額，向來為外界關注焦點，社會各界屢有增列項目、提高扣除金額或擴大適用範圍之建議，因此，在為維護財政穩健，就財政收入、租稅公平及稅政簡化等原則通盤考量，審慎評估其必要性、可行性及有效性。

國民黨籍財政委員會召委賴士葆1日則針對《所得稅法》第17條修正草案召集朝野協商，各黨團對長照問題都有不同的意見，不過都認為「長照特別扣除額」應予以調高。

廣告 廣告

財政部長莊翠雲日前說明，長照是全面性的，除了稅額扣除之外，還有全面性扶助，衛福部也推出相關措施，政府會在財政資源充裕情況下盡全力去做，財政部建議維持8月14日的決議，盡快在明年5月申報時就能適用18萬的額度。

《所得稅法》第17條修正草案順利於今日立院三讀通過，長照特別扣除額將由每人每年12萬元，調高至18萬元，受益戶數35萬戶，增加減稅利益10億元。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

要斷糧了？Nvidia壟斷EML雷射 一圖看光源危機衝擊供應鏈

黃國昌涉貪防火牆3破口曝！傳檢調近期約談李麗娟 她分析三條線串起金流主線