所得稅法修正三讀！長照扣除額調至18萬 明年報稅適用
立法院會今（9）日三讀通過《所得稅法》第17條條文修正案，將長期照顧特別扣除額從現行新台幣12萬元提高至18萬元，條文回溯至今年1月1日起實施，明年5月報稅季即可適用。財政部估計約有35萬戶家庭受惠，1年稅損約10億元。
台灣在今年進入超高齡社會，為減輕長照家庭經濟負擔，包括國民黨立委賴士葆、林德福、楊瓊瓔、馬文君，民進黨立委吳秉叡、李坤城、郭國文、王正旭、賴惠員，以及民眾黨立委黃珊珊等朝野立委都認為台灣社會快速老化，長照特別扣除額應提高，分別提案將扣除額提高至18萬元、20萬元、24萬元及36萬元不等。
立法院財政委員會8月14日初審通過此案，決議將長照扣除額由現行每年12萬元提高至18萬元。財政委員會召委、國民黨立委賴士葆12月1日再度召集協商，納入民眾黨團、國民黨立委李彥秀、民進黨立委王正旭、李坤城、賴惠員、陳冠廷、林月琴及郭國文等人所提經立法院會逕付二讀的草案版本，朝野立委均同意維持初審結果。
財政部長莊翠雲在立法院財政委員會列席時表示，長照特別扣除額12萬元是在民國107年修法時新增，經過一段時間未調整，朝野立委都理解長照家庭的需求，多數立委提案提高至18萬元，希望明年5月報稅就能適用。財政部賦稅署長宋秀玲指出，長照扣除額提高至18萬元，以現行條件估算，1年稅損約10億元，但因修法後條件放寬，未來實際稅損應該超過10億元。
根據現行《所得稅法》第17條規定，納稅義務人、配偶或受扶養親屬為符合中央衛生福利主管機關公告須長期照顧的身心失能者，每人每年可享長照特別扣除額。三讀條文明定，長期照顧特別扣除額自民國114年1月1日開始，納稅義務人、配偶或受扶養親屬為符合中央衛生福利主管機關公告須長期照顧的身心失能者，每人每年扣除18萬元。
可申報長照扣除額者包含經審查符合標準的身心失能者，不論是聘雇外籍看護或家人在家自己照顧都可申報；另外，申請長照服務及給付辦法中的服務使用者，以及入住指定住宿式服務機構全年達規定天數者，均符合申報資格。
財政部在立法院協商時曾表示，經與衛福部確認，80歲以上未經巴氏量表評量、可聘雇外籍看護的健康長者，卻不符長照資格，不能申報扣除額抵減。
延伸閱讀
長照3.0即將上路！首納「年輕型失智、中風族就業保障」
長照3.0明年上路 業界：日照中心幾乎不收重症「這才是核心問題」
賴清德喊「長照3.0」提前上路！盼實現「活得久，也活得更好」
其他人也在看
快訊／驚傳恐被微軟拋棄！美股開盤「這科技股」跌破7%
本週美股有重大事件，聯準會（Fed）12月利率會議即將登場，市場對於降息1碼看好。而今（8）日的較重大消息則有，大廠微軟原本和Marvell合作，如今傳出將把目光轉向博通，計畫與其一同合作打造AI晶片。今日美股開盤，微軟（MSFT）與博通（AVGO）雙走漲，Marvell（MRVL）則是一度跌破7％。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 1
開盤／大盤衝破28338點！這幾檔「銅板股」比台積電還兇
今日台灣股市開盤氣勢如虹，加權指數在權值股和特定概念股的帶動下持續攀升，盤中一度觸及 28338.73 點，展現出穩定上漲 0.12% 的強勁態勢。與此同時，中小型股匯集的櫃買指數也毫不遜色，同步上漲 0.37%，顯示市場熱度廣泛，多頭氣氛濃厚。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
緯創11月營收「噴到外太空」！網嗨「股價要破新高了吧」 分析師：關鍵看量能
緯創（3231）AI伺服器出貨衝高，帶動11月合併營收達2,806.24億元，月增51.64%，年增194.64%，創下歷史新高，掀起網友熱議「這太鬼了 噴到外太空」「這營收eps應該穩穩上2位數了」「嚇死人喔 要噴到200了」。對此，資深證券分析師王兆立表示，緯創歷史高點161.5元短期內具突破機會，「若不是明天，就是接下來幾天」，關鍵仍在量能是否放大，若成交量能放大至5至6萬張以上，甚至挑戰8萬張，則有助於成功換手並推升股價續攻。Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前 ・ 6
記憶體空蛙哭暈！「這檔」11月營收大突破…股價漲停爆量31萬張 旺宏、力積電緊追其後
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（8）日台股加權指數收28,303.78點，漲322.89點，漲幅1.15%，觀察今日盤後成交量排行前五名，華邦電公布最新財報，其11月...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
超狂！緯創11月營收2806億元年增194% 寫歷史新高
超狂！代工大廠緯創（3231）AI伺服器出貨衝高，帶動11月合併營收達2,806.24億元，不僅較10月的1,850.62億元增長51.64%，也較去年同期大增194.64%，一口氣改寫歷史新高。Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前 ・ 17
0050規模突破兆元大關「國內第一檔 」！ 22年漲破1261%
台積電（2330）今日收在1,495元，上漲35元或2.4%，總市值衝上38.77兆元。元大台灣50（0050）在台積電帶動下，收在63.7元，上漲1.51％，市值衝上1兆13.96億元。Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前 ・ 42
神鬼闆娘坑基金／小環保公司假文件設圈套 國泰私募基金慘賠3.7億
知名金控旗下的私募基金驚傳遭詐騙。本刊接獲爆料指出，隸屬國泰投信的國泰永續私募股權基金（下稱國泰私募基金），投資持股高達74%的大鉦環保科技日前進行清算，讓該基金慘賠3.7億元。據爆料人士對本刊透露，國泰私募基金誤信大鉦經營團隊提供的造假資料，以每股80元高價從前老闆娘蔡雪李手中買下股權，入主卻發現不但無利可圖，還遭對方提高土地租金，最後只能認賠出場。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 1
記憶體、玻纖布雙題材救不動？「這檔」11月營收年月雙減 三大法人暴砍2.5萬張居冠
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（8）日在權王台積電（2330）以及其旗下CoWoS先進封裝供應鏈強勢上漲的激勵下，加權指數開高走高，終場大漲322.89點...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 1
AI伺服器散熱需求猛！「這檔」飆漲停達連3漲噴16% 成交放量狂翻7倍
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導散熱廠元山（6275）4日在法說會上公布利多消息，總經理劉賢文指出，未來會持續發展高階液冷散熱和AI伺服器散熱模組，可望為...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
台美利差收斂…央行警戒熱錢來襲！做好長期抗戰準備
市場預期美國聯準會十一日將延續降息，據悉，中央銀行內部已提前關注熱錢動向，準備好面對一場「長期抗戰」。隨著台美利差必然收...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
鴻海營收創高卻難漲...今震盪守230元大關 分析師曝原因
國際電子代工大廠鴻海（2317）上周五盤後公布11月營收成績，以8443億元、年增25%的成績寫下同期新高以及單月次高的新猷。不過鴻海今（8）日股價反倒呈現震盪格局，持續守在230元大關，雖然沒有跌破，不過也未見營收行情發酵，運達投顧分析師陳石輝指出，鴻海營收成績符合預期，因此難帶出量能，季線壓力壓頂，因此難有表現。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 10
7大妖股名單現身！AWS新金礦「挖不完」 散熱、機櫃全線噴出！
AI運算浪潮不只推升晶片龍頭業績，也全面引爆伺服器供應鏈的「新金礦」。根據美系外資最新報告，亞馬遜AWS下一代AI晶片「Trainium3」即將進入實質備貨階段，相關PCB（UBB）預計自2026年第二季起出貨，整體伺服器機櫃也將於第三季進入大量交貨期。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1
ABF訂單滿手！三大法人砸99億狂掃「它」近5萬張 高階T-Glass缺貨延燒、明年更吃緊
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點，據證交所盤後公布籌碼動向，上週三大法人合...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
低軌衛星訂單滿手！這「通訊衛星元件大廠」11月營收創高...全年獲利看俏 股價飆上歷史新天價
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導隨全球低軌衛星（LEO）題材逐步升溫，相關建置進入密集部署階段，通訊衛星元件大廠昇達科（3491）也因LEO應用相關元件出貨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
美降息無懸念 新台幣看升、本周挑戰31元
美國聯準會FOMC（聯邦公開市場委員會）會議本周率先登場，市場對美國再次降息已無懸念，國際美元指數跌破99，主要亞幣反應走揚，新台幣延續近期升勢，盤中開高走高、一度突破31.1元，但尾盤央行進場調節後，收回部分升幅，本周可望如市場預期挑戰升破31元整數大關。工商時報 ・ 6 小時前 ・ 3
炒房超好賺？他們忍5年就脫手、平均1人獲利443萬 房地合一稅見真相
這幾年炒房有多賺？從房地合一稅反推，以繳納人數最多的20％稅率反推，平均每人獲利443.3萬，顯示這波房市多頭，持有房屋超過5年的屋主，資產都出現明顯增值。（陳韋帆）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
【Yahoo早盤】台股跌近百點 分析師林漢偉：台積電穩住可收小紅
台股今（9）日早盤延續昨日氣勢，指數一度開高站回2萬8之上，但盤中迅速轉弱翻黑，跌近百點，市場氛圍轉為觀望。摩爾投顧分析師林漢偉表示，今日大盤關鍵掌握在台積電（2330）身上，只要台積電撐住，預估終場小紅機率仍在。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
今年最後一次 台積12／11除息 秒填息standby
晶圓代工龍頭台積電11日進行季度除息，為今年最後一次配息，每股所配發5元現金股利隸屬於今年第二季，預計2026年1月8日入袋，共計將發出1,296.66億元。外資圈人士說，台積電除息、秒填息機率仍高，不只支撐年底行情，更替台股2026年初做夢行情提供資金活水。工商時報 ・ 1 天前 ・ 1
川普質疑網飛併購後，派拉蒙砸千億美元敵意搶娶，華納爭奪戰升溫
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，美國總統川普(Donald Trump)公開對網飛(Netflix，美股代碼NFLX)收購華納兄弟探索(Warner Bros Discovery，美股代碼WBD)交易提出反壟斷疑慮後，與川普關係密切的派拉蒙(Paramount Skydance，美股代碼PSKY)執行長艾里森(David Ellison)火速繞過華納董事會，直接向股東發動每股30美元的全現金敵意收購，等同對華納未受併購消息影響前股價開出高達139%的溢價，也較網飛27.75美元現金加股票混合報價多出約176億美元現金，令這場好萊塢巨頭爭奪戰急速升溫。消息曝光後，Paramount股價週一收盤大漲9.02%至14.57美元，成了標普成份股最大贏家，華納兄弟探索收高4.41%至27.23美元改寫收市新高，Netflix追低3.44%連四黑至96.79美元為4月16日以來的近八個月新低。市場觀察人士認為，華納兄弟探索的「歸屬」戰遠未塵埃落定，Paramount未來勢必持續動員股東、監管機關與政界遊說，這場牽動美國文化與政治版圖的收購大戰，恐怕將演變為一場曠日費時的攻防戰。派拉蒙最新方案為全現金財訊快報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
玉山金併三商壽有望晉升5大金控 「這時」停止股票過戶
玉山金擬以股份轉換方式取得三商美邦人壽全部已發行股份，擬以每0.2486股換發1股三商壽股票。玉山金近年積極擴展事業版圖，從銀行、證券，到併購保德信投信，如今進一步跨足壽險業，若順利整合，玉山金將擁有銀行、保險、投信3大核心體系、躍升為第5大上市金控公司。玉山金股...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話