所有線索都指向同一件事 藥華藥2026年將迎來史詩級爆發

從成人真性紅血球增多症到原發性血小板增多症，血癌藥Ropeg具臨床治療效果，藥華藥準備開啟雙渦輪營運引擎。圖／陳宏銘攝

藥華藥（6446）11月又再「打破自己剛寫的紀錄」，營收衝上15.5億元，月增10.63%、年增53.02%，表現亮眼，已連續三個月刷新單月歷史新高。從這波強勢成績可看出Ropeg血癌新藥在全球市場的存在感節節攀升，包括美國在內的多國銷售動能持續向上。Ropeg目前用於治療成人真性紅血球增多症（PV），而新適應症原發性血小板增多症（ET）則像是第二顆加速渦輪，預期將使公司在2026年釋放更強勁的營運動能。

廣告 廣告

藥華藥已向美國FDA（食品藥物管理局）提交Ropeg用於ET的新增適應症申請，並於美國時間11月5日收到FDA通知，確認申請案已於10月30日收件。若FDA於收件日起60日內未提出其他意見，該申請案將於2025年12月29日正式進入實質審查。若後續審查順利通過，Ropeg最快可望於2025年上半年取得美國ET藥證，對公司的成長曲線具有關鍵推進效果。

更值得注意的是，Ropeg的筆型注射劑補充性生物製劑查驗登記申請（sBLA）也同步審查中。FDA已給出2026年2月14日的審查目標日；情人節當天除了玫瑰花，也有可能迎來FDA的「好情意」。Ropeg筆型注射劑採一次性預充填設計，可降低重複使用的潛在風險，對高齡患者尤其友善，也有助提升使用便利性與市場接受度，為Ropeg創造更大的成長空間。

在學術舞台上，藥華藥同樣持續加速前進。12月初的ASH（美國血液學年會）將發表多項Ropeg用於PV的新研究成果，內容涵蓋高起始劑量的長期安全性、深度分子反應的轉錄體分析、JAK2 V617F突變量快速下降的預測意義等。每一項數據都在強化同一件事：Ropeg不僅有效，而且「越用越能證明它好在哪裡」。

隨著Ropeg臨床與營運動能持續展現，藥華藥近期受到國內外機構法人高度關注。也將於1/12–15前往舊金山，參加J.P.Morgan 2026 Healthcare Conference（摩根大通健康醫療大會），這是全球生技與醫藥產業最重要的年度盛會之一，亦是藥華藥向國際投資人展示營運進展與市場策略的重要舞台。



回到原文

更多鏡報報導

郭台銘重回首富 AI供應鏈是趨勢是主線是最強造富機

AI之神黃仁勳財富只排第8 全球最有錢的人依舊是他

0056點名納入玉山金控交易量爆兇