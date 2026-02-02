所羅門王的審判！胡采蘋：台美關稅若順利生效，賴卓民調將全面黃金交叉

記者李鴻典／台北報導

美麗島一月國政民調，賴清德總統信任度黃金交叉，信任46.9%、不信任43.3%；執政滿意度均勢，滿意46%、不滿意48%，財經網美胡采蘋說，很快黃金交叉，請加油。她也提到，這就是台美關稅協議的結果；台美關稅協議如果順利生效，台灣經濟奮力向前，民調將會全面黃金交叉，繼續上升。

黃暐瀚說，賴總統信任度46.9% 不信任43.3%，已經出現「黃金交叉」。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）

胡采蘋進一步表示，卓榮泰院長執政滿意度黃金交叉，滿意43.2%、不滿意42.3%。目前滿意度已經回到四月以後、六月之前，就是對等關稅第一波談判膠著的時期。

廣告 廣告

胡采蘋說，上個月賴總統滿意度上升5.4%、卓院長滿意度上升5.1%、民進黨好感度上升5.6%。這就是台美關稅協議的結果，之前已經講過了，工具機產業三萬多人，汽車零組件25萬人，鋼鐵業五萬人，隨便查三個最優惠地位產業就是30-40萬人，乘以一個家庭平均2.53人，大家可以自己算一下有多少票。

胡采蘋認為，台美關稅協議如果順利生效，台灣經濟奮力向前，民調將會全面黃金交叉，繼續上升。（圖／翻攝畫面）

百萬傳產員工一定會站出來捍衛自己的產業，台中、彰化佔一半，那些說要擋的人，你們千萬不要不出來擋欸，這就是數學，賴、卓、民進黨滿意度上升5%-6%，2300萬人乘以5%是 115萬人，乘以6%是 138萬人。

你知道多出的這一百多萬人是誰嗎？你們真的覺得百萬傳產員工分不出來誰在為國家做事嗎。胡采蘋認為，台美關稅協議如果順利生效，台灣經濟奮力向前，民調將會全面黃金交叉，繼續上升。

如果立法院阻擋台美關稅協議，繼續封殺國防預算的話，民調一定會鑽石交叉，差距暴增，因為百萬傳產員工、20%中間選民都會知道誰是真正為了國家，這就是所羅門王的審判。

胡采蘋強調，只要為人民做事，盡心盡力，不問成敗，一定會得到支持。繼續認真做事，冷靜隱忍，以智慧處事，安撫民眾的情緒，化解不安與疑慮，所羅門王一定能分清楚誰是真正的母親。

胡采蘋也重申，老話一句，說好要擋的人千萬不要不出來，你真的不要縮欸。

更多三立新聞網報導

遭起底有黑道背景！陳見賢發言人「1句澄清」 她看傻：都是全台首惡

海鯤艦完成首次淺水潛航測試 財經網美：多難興邦，台灣一定不倒

立院別再惡鬥！她喊話百萬傳產站出來：終結不平等關稅，台灣傳產也要贏

張又俠洩漏中國機密？胡采蘋喊「肯定不是」原因曝光

