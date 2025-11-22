所羅門：美中人形機器人競爭 軟硬體相互領先 (圖)

南韓前總統尹錫悅今天(21日)再面臨一項刑事指控，檢方指控他與多名官員操縱一名海軍陸戰隊員因公殉職事件的調查。 尹錫悅去年12月短暫實施戒嚴令，導致南韓政局陷入動盪，他因而在今年稍早被彈劾。新任總統李在明於6月就職後任命了3名獨立檢察官，對尹錫悅頒布戒嚴令一案，以及涉及他本人、其妻子和多名官員的其他指控進行調查。 一名獨立檢察官今天指控尹錫悅、前國防部長及其他10人濫用職權。根據檢方，他們試圖篡改海軍陸戰隊士兵蔡秀根(Chae Su-geun)因公殉職一案的調查報告。蔡秀根於2023年在一次洪災搜救行動中殉職。 南韓海軍陸戰隊的早期調查報告認定，一名指揮官及其他7人應對蔡秀根殉職負責。但尹錫悅對該名指揮官被列入調查中表示憤怒，促使總統府和國防部高級官員向海軍陸戰隊施壓，要求修改報告，將這名指揮官排除在調查之外。 助理特別檢察官鄭敏英(Choung Min-young，音譯)表示，海軍陸戰隊調查組組長頂住了壓力，將報告提交給警方，但尹錫悅命令官員從警方取回報告；該名組長後來遭解職，並被控不服從命令。 鄭敏英表示，尹錫悅等被起訴者「系統性濫用職權」，破壞了海軍陸戰隊調查小組的公正性和獨立性

中央廣播電台 ・ 1 天前