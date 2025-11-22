所羅門：美中人形機器人競爭 軟硬體相互領先 (圖)

其他人也在看
鴻海：打造AI智慧製造生態系 攻AI機器人解決方案 (圖)
鴻海科技日22日持續登場，鴻海集團數位長史喆（圖）在機器人科技論壇表示，鴻海要打造AI智慧製造生態系，積極布局AI機器人解決方案。中央社 ・ 1 天前
鴻海科技日 足式AI工業機器人展示鎖螺絲 (圖)
鴻海科技日22日開放一般民眾參觀，現場AI工業人形機器人展示高精度鎖螺絲作業。中央社 ・ 1 天前
鴻海科技日開放民眾參觀 人形機器人應用成焦點
（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海科技日今天開放一般民眾參觀，包括工業級人工智慧（AI）人形機器人、晶圓搬運機器人、遙控操作靈巧手以及服務型人形機器人等應用，成為現場焦點。中央社 ・ 1 天前
鴻海科技日1／黃仁勳長子親自站台 鴻海秀多款輝達Omniverse養成的老師傅機器人
鴻海科技日今（21日）盛大登場，今年於科技日的智慧製造展區，展示多種機器人以及AI相關運用，像是工業級AI人形機器人、晶圓搬運機器人、遙控操作靈巧手以及服務型人形機器人。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
關稅最新進度！金融時報指「台灣投資4000億美元」 經貿辦回應了
即時中心／黃于庭報導台美關稅暫時性稅率20%，政府持續與美方磋商，爭取稅率調降、不疊加，國人也高度關注談判進度，不過，英國《金融時報》近日引述知情人士說法，表示指出台灣可能承諾投資4,000億美元，作為換取關稅減免。對此，行政院經貿談判辦公室回應，談判團隊持續透過視訊會議、書面文件交換等方式，以「台灣模式」和美方洽談供應鏈合作。民視 ・ 1 天前
HHTD25／鴻海科技日機器人亮相！產線示範超狂 技術員這次要哭了
鴻海與NVIDIA深度合作開發的工業級AI人形機器人，包括輪式機器人，具備移動效率高、續航久、維護簡單優點，特別適合在平整的產線環境長時間作業。鴻海科技日HHTD25的「Smart Manufacturing」展區中，最大亮點就是機器人以及AI相關運用。不僅首次在HHTD現場展出工業級AI人形機器人、晶圓搬運機器人、遙控操作靈巧手以及服務型人形機器人。同時，還分享了基於數位孿生中，Al機器人精密組三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
新AI製圖神器！Google「Nano Banana Pro」登場 亂碼中文掰掰
目前市面上的 AI 生成工具百家爭鳴，Google也不甘示弱，宣布推出更強、更厲害的AI 繪圖模型「Nano Banana Pro」。作為 Nano Banana 的升級版，新模型基於強大的 Gemi台視新聞網 ・ 1 天前
光聖 資金持續加碼
光聖（6442）21日逆勢上漲，終場漲幅1.36％、收在1,120元，再創歷史新高。三大法人近五日合計買超2,602張，資金持續加碼。工商時報 ・ 10 小時前
《通網股》光聖 資金持續加碼
【時報-台北電】光聖（6442）21日逆勢上漲，終場漲幅1.36％、收在1,120元，再創歷史新高。三大法人近五日合計買超2,602張，資金持續加碼。 光聖2025年前三季財報，累計營收75.28億元，營業毛利43.52億元、營業利益17.31億元，稅後純益10.47億元，每股稅後純益（EPS）達13.87元，創下同期新高。第三季受惠高毛利產品組合與規模效益，毛利率突破60％；加上匯兌利益挹注，單季EPS升至7.02元。法人指出，AI資料中心與高速光模組需求持續上升，帶動光聖訂單能見度延伸至2026年，營運成長動能無虞。(新聞來源 : 工商時報一李娟萍)時報資訊 ・ 2 小時前
尹錫悅再面臨新指控 操縱海軍陸戰隊成員殉職調查
南韓前總統尹錫悅今天(21日)再面臨一項刑事指控，檢方指控他與多名官員操縱一名海軍陸戰隊員因公殉職事件的調查。 尹錫悅去年12月短暫實施戒嚴令，導致南韓政局陷入動盪，他因而在今年稍早被彈劾。新任總統李在明於6月就職後任命了3名獨立檢察官，對尹錫悅頒布戒嚴令一案，以及涉及他本人、其妻子和多名官員的其他指控進行調查。 一名獨立檢察官今天指控尹錫悅、前國防部長及其他10人濫用職權。根據檢方，他們試圖篡改海軍陸戰隊士兵蔡秀根(Chae Su-geun)因公殉職一案的調查報告。蔡秀根於2023年在一次洪災搜救行動中殉職。 南韓海軍陸戰隊的早期調查報告認定，一名指揮官及其他7人應對蔡秀根殉職負責。但尹錫悅對該名指揮官被列入調查中表示憤怒，促使總統府和國防部高級官員向海軍陸戰隊施壓，要求修改報告，將這名指揮官排除在調查之外。 助理特別檢察官鄭敏英(Choung Min-young，音譯)表示，海軍陸戰隊調查組組長頂住了壓力，將報告提交給警方，但尹錫悅命令官員從警方取回報告；該名組長後來遭解職，並被控不服從命令。 鄭敏英表示，尹錫悅等被起訴者「系統性濫用職權」，破壞了海軍陸戰隊調查小組的公正性和獨立性中央廣播電台 ・ 1 天前
力挺日本？福食「關鍵時機」公告解禁
[NOWnews今日新聞]日本福島5縣食品管制即起公告解禁，全數回歸一般管理方式。食藥署長姜至剛今（21）日表示，是根據科學基礎讓其他民眾更為安心，且與其他國家食品管理比較，因應全球管制趨勢，在風險分...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
新代董事長蔡尤鏗：AI重新定義工業製造競爭格局 (圖)
鴻海科技日22日持續舉行，新代科技董事長蔡尤鏗（圖）在專題演講表示，人工智慧（AI）重新定義工業製造競爭格局。中央社 ・ 20 小時前
新代：AI重新定義工業製造競爭格局
（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海科技日今天持續舉行，新代科技董事長蔡尤鏗在專題演講表示，人工智慧（AI）重新定義工業製造競爭格局；所羅門董事長陳政隆指出，美國在人形機器人軟體持續領先，但未來中國可能持續擴大人形機器人市占率。中央社 ・ 21 小時前
范冰冰曬哭後懵照喊幸福！替大馬奪金馬影后 工作室說完「寶島最佳女主角」突刪文
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導范冰冰昨（22）日憑藉《地母》拿下金馬獎最佳女主角，正在外地拍戲的她無法出席，由導演張吉安代領獎項，並與她現場連線，...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
你站在高岡往哪看～？達人：00980T 美股市值+10年期美債 隨漲亦抗跌
近期美股起伏不定，各指數出現大逃殺，股市相當動蕩，投資達人陳重銘就直言「不少投資人渴望參與美國市場，卻一直傷腦筋要怎樣做資產配置」，因此他推薦一種類型的產品，可以股債平衡配置，也就是台灣第一檔股債平衡ETF 「00980T」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
鴻海：打造AI智慧製造生態系 攻AI機器人解決方案
（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海集團數位長史喆今天表示，軟硬系統整合度高的Physical AI（機器人AI化）應用即將到來，鴻海積極打造智慧組裝工廠，在機器人生態建設，鴻海攜手夥伴打造高標準智慧製造生態系，推動AI轉型實現落地。中央社 ・ 1 天前
陸2035年人均GDP目標達中等發達國家 官媒：有條件、有能力實現
大陸「十五五」經濟社會目標提出，到2035年實現經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力和國際影響力大幅躍升，人均國內生產總值達到中等發達國家水準。其中，人均國內生產總值達到中等發達國家水準是重要標誌，對基本實現社會主義現代化至關重要。中時財經即時 ・ 1 天前
擁愛反暴力、鄰里齊守護！ 高市跨局處推動防治與預防
南部中心／綜合報導為響應「國際終止婦女受暴日」，高雄市社會局家防中心22日在衛武營都會公園夏日大道，舉辦「114年度國際終止婦女受暴日宣導暨建構性別暴力領航社區服務方案成果發表活動」，以「擁愛反暴力，鄰里齊守護」為主題，串連跨局處網絡與社區力量，共同推動暴力防治與初級預防工作。活動以象徵性別平等與力量提升的紫絲帶意涵，由市府王宏榮副秘書長、社會局蔡宛芬局長、貴賓及社區夥伴共同傳遞紫絲帶，象徵凝聚公私協力的守護能量，一同承諾「拒絕暴力、從社區開始」啟動，共織屬於高雄的紫絲帶，並吸引超過800名親子與市民熱情參與，在輕鬆有趣的氛圍中認識家暴防治、兒少保護等重要觀念。民視 ・ 21 小時前
台股週跌近千點 上市公司總市值大減3兆元
（中央社記者曾仁凱台北21日電）美股重跌拖累，台股本週震盪劇烈，集中市場指數今天收在26434.94點，週跌962.56點或3.51%。台灣證券交易所統計，上市公司總市值降到新台幣85兆5376億元，較上週大減約3.05兆元。中央社 ・ 1 天前
淨零綠領人才培育課程今測驗 到考率逾92％
「環境部淨零綠領人才培育課程」第二次集中測驗22日在全國15個測驗區同步舉行，特別增設澎湖測驗區。主辦測驗的國家環境研究院表示，此次約900名完成48小時專業課程的學員參加測驗，到考率超過92%。環境部部長彭啓明期待，通過測驗的學員能成為產業與社會邁向低碳永續的領航者。中時財經即時 ・ 20 小時前