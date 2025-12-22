所長哽咽「不是殉職才受尊敬」 下班警沒配槍 衝前線

中山商圈隨機砍人事件引發警方迅速反應，多名員警聞訊立即趕往現場處理。事發當時，七名警員中有四人未配槍，僅持警棍、手電筒及辣椒水，其中更有兩名已下班的員警聽聞支援請求後毫不猶豫地趕回現場。面對民眾質疑警方反應速度及裝備不足的聲音，中山一派出所長李欣鴻哽咽回應，強調在突發事件中，同仁為阻止更多傷亡而不顧自身安全衝往現場，這種無私勇氣同樣值得社會尊敬。

張文持刀躲誠品頂樓，七警急到現場，有人甚至剛下班，無裝備回來支援。（圖／TVBS）

中山商圈發生隨機砍人事件時，警方接獲無線電支援請求後立即行動。當時在場的七名員警中，有多人甚至來不及穿戴完整裝備就趕赴現場。從現場畫面可見，最先抵達誠品頂樓的四名員警中，只有走在中間的員警配有槍枝，其餘人手中僅持警棍、手電燈和辣椒水。特別值得注意的是，走在最後的一名員警是剛下班後聽到支援請求而趕回，連防彈背心都來不及穿上。直到後續有兩名配槍員警趕到，眾人才終於進入天台。

廣告 廣告

面對民眾質疑警方反應時間過慢及裝備不齊全的聲音，中山一派出所長李欣鴻做出回應。他解釋道，在突發事件中，員警根本沒有時間完整著裝或領槍。李欣鴻特別提到，當天有兩名已下班的同仁聽到支援請求後，毫不猶豫地自願返回現場支援。談及此事，他情緒激動地表示，不是只有殉職的警察才值得社會大眾的尊敬，每一位警察同仁面對持刀事件時都是用同樣的勇氣面對。

李欣鴻強調，雖然在突發狀況下沒有人能完全準備好，但警方的行動都符合勤務規定。員警們為了阻止更多傷亡發生，即使裝備不齊全也毫不猶豫地衝向現場。這種無私的精神和勇氣，正是站在第一線保護民眾安全的員警們所展現的專業態度。在危急時刻，他們不會有多餘的時間思考再領槍，而是立即採取行動，盡力維護公共安全。

更多 TVBS 報導

張文逃頂樓 7警衝第一線 遭質疑「未配槍」

張文拿長刀竟能趴趴走？ 藍委籲入捷運站前「AI偵測槍枝刀械」

誠品南西「擦肩死神」 香港客嚇：張文對著我揮刀

誠品南西目擊者還原「追砍過程」 嫌持刀從容上樓喊：別跑

