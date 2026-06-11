所長查緝毒品遭撞 卓榮泰痛心：毒販竟然無保請回、司法應作為警察背後防線

總統賴清德在行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳等人的陪同下，出席「115年警察節慶祝大會」，並和小小警察合影。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞]

彰化縣警察局溪湖分局埔鹽分駐所所長陳國銘4日執行查緝毒品任務時，遭毒駕嫌犯倒車衝撞，導致雙腿嚴重骨折。對此，行政院長卓榮泰今（11）日直言，讓他不捨跟痛心的是，該毒販竟然無保請回。他說，第一線的同仁保護國人身先士卒、不顧自己的危險，司法的屏障應該當作所有同仁身後最堅強的那道防線。

總統賴清德在行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳等人的陪同下，出席「115年警察節慶祝大會」，並頒獎給模範警察。 圖：張良一/攝

警政署今下午舉辦「115年警察節慶祝大會」，總統賴清德、行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳等人出席。

卓榮泰致詞表示，各位在第一線這麼辛苦，但是最重要的預算還在國會審查，這必須花很多精神時間，一定要把今年的中央政府總預算，希望能夠以最快的速度，經由國會審查通過。他並說，根據中正大學犯罪研究中心今年2月的研究，在維護治安這一項獲得 85.95% 的肯定，也代表警察的努力，但也要精益求精，再往前跨進。

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不過，卓榮泰說，他很痛心、也非常不捨，當政府全力打擊毒品、維護社會安全的時候，社會上還是屢屢傳出許多毒駕事件。他提及，陳國銘日前擒獲歹徒，卻被毒駕的毒販用車輛將其雙腿撞成粉碎性骨折，他也請政委季連成前去探望。

卓榮泰指出，讓他不捨跟痛心的是，這位用車來撞擊警員同仁的這位毒販，竟然無保請回，理由是該毒販並沒有逃亡，且沒有再犯同樣案件的可能性，這讓他非常不解。他說，第一線同仁英勇地加強查緝，第一線的同仁保護國人身先士卒、不顧自己的危險，司法的屏障應該當作所有同仁身後最堅強的那道防線。

因此，卓榮泰說，他很肯定檢察官即刻提起抗告，總算能夠回到正規的法律途徑中，並再尋求一次法律的救濟。他說，希望給社會國人看到，當警察同仁在第一線保護國人的時候，「政府絕對跟你們站在一起，對抗這些不法的分子」。

卓榮泰接著提及掃蕩毒品的3面向、14項作為，並說明今天上午行政院院會已經通過《刑法》相關修法，未來毒駕致死、致傷，或是毒駕再犯，都要有更重的刑責，包括吊銷駕照，且終身不得再考領；此外，毒駕所用的車輛也將一律沒收。他強調，「我們一定要雷厲風行的來保障國人的安全。」

卓榮泰表示，他請政委林明昕研究法制面，要強化重罰、重懲的結果；並請政委陳時中在唾液快篩，以及醫學分析做出更多協助；也請季連成協助檢、警、調、憲、海巡、關務六大緝毒系統，能夠統籌指揮。他說，「當你們需要行政院做更多的協助的時候，就由這三位政委來負責起打黑、反毒的實際工作。我會實際跟他們參與一起，希望作為大家最強而有力的後盾，大家一起努力，拜託各位。」

卓榮泰指出，打黑反毒是一場看不到終點線的戰爭，一定要徹底地打贏這場戰爭。他說，另外也要動用第三方警政，就是集合所有部會，以及中央與地方還有民間共同參與，甚至每個房東也要注意裡面住的人是誰，從溯源、刨根、斷金流來加強各種作為。

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