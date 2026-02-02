所長茶葉蛋成功進軍澳洲

以獨特滷製工法與濃郁風味聞名的臺南知名品牌「所長茶葉蛋」，繼去年成功將豆干產品外銷澳洲後，今年再成功通關取得蛋品百萬訂單捷報，二日舉行封櫃儀式，市長黃偉哲肯定所長茶葉蛋成功通過層層檢疫與法規限制銷澳，為臺南農特產品外銷寫下重要新頁。

黃偉哲市長表示，蛋品屬動物性加工食品，進出口涉及食品安全、動物防檢疫及製程控管等多項嚴格規範，是外銷市場中高門檻品項，難度僅次於肉品，且澳洲是農業大國，畜牧業發達，臺南蛋品要銷澳檢疫更嚴格，充滿挑戰，所長茶葉蛋能取得澳洲市場通行資格實屬不易，顯示臺南農企業的食品加工技術已具備國際競爭力，未來進軍紐西蘭、新加坡及日本等國家市場亦可期。

農業局長李芳林說，為確保產品符合澳洲相關法規要求，所長茶葉蛋團隊歷經近一年努力，持續與食品藥物管理署及澳洲主管機關進行文件往返與技術溝通，針對製程細節、殺菌條件、包裝方式與標示內容不斷調整優化，經多次補件與修正後終於完成核准程序，跨越檢疫重重關卡。

李芳林局長強調，此次蛋品成功輸澳不僅代表食品加工技術的突破，更具體展現臺南特色食品於國際市場發展潛力，透過合法、合規的外銷流程，讓傳統在地小吃以嶄新姿態躍上國際舞台；未來會持續協助在地業者克服國際法規與檢疫門檻，透過制度輔導與行政支援，助力更多地方特色的優質農產與加工食品走向國際。