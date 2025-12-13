所長變身「市場叫賣姐」親授防詐秘笈 攤商民眾齊聲讚

女所長到市場宣導。林重鎣





「來來來，買菜也要顧荷包，防詐知識帶回家！」大肚菜市場內傳來熱鬧的宣導聲。為了讓防詐觀念深入鄰里，臺中市政府警察局烏日分局大肚分駐所所長陳名臻，率領同仁與警察志工，利用早市人聲鼎沸的時段，走入大肚菜市場進行一場「接地氣」的防詐宣導。

活動現場，所長手持大聲公沿途向市場店家及來往民眾宣導及解說，與採買民眾及攤商熱絡互動。針對目前全台詐騙類型排行前3名包括網路購物、假投資、假交友（投資詐財）等詐騙手法，逐一拆解詐騙集團話術。所長陳名臻以親切流利的台語溫馨提醒長輩：「若接到陌生電話要求操作ATM或匯款，千萬要冷靜，先掛斷電話，並馬上撥打165反詐騙專線查證！」讓民眾買菜也學會識詐。

員警深入傳統市場的舉動獲得現場熱烈迴響，不少民眾駐足聆聽並主動索取文宣，活動共計發出200份宣導品。市場攤商「燕姨」也大力支持，她表示：「看到警察這麼用心來市場宣導，我們做生意的也會幫忙『雞婆』一下，提醒顧客多加小心，大家一起提高警覺。」

所長陳名臻強調，傳統市場是社區資訊交流的重要樞紐，警方將持續結合社區治安會議及各類地方活動，深入鄰里推動「識詐、阻詐、反詐」工作，期能透過警民合作，共同打造堅實的防詐安全網絡。

