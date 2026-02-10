所長遭女毒蟲毒駕拖行殉職 家屬淚盼兇手死刑：「殺人償命」是最卑微請求

清水所長劉宗鑫2024年9月遭女毒蟲拖行殉職，劉父10日出庭，希望法官判處兇手死刑。（圖／翻攝畫面）

新北市土城警分局清水派出所長劉宗鑫，2024年9月30日遭女毒蟲陳嘉瑩拖行致死，案件由國民法官參審，10日進入第3天審理，劉父認為陳嘉瑩在案發後毫無悔意，希望法官能判處她死刑，難過表示「最卑微請求國民法官合議庭判處死刑」。

檢警調查，陳嘉瑩當日違停新北地檢署附近遭劉宗鑫盤查，陳女因持有毒品心虛，害怕身上的喪屍菸彈露餡而衝撞劉員，將其拖行300公尺，送醫搶救後仍傷重不治，陳嘉瑩則被依殺人等罪起訴，全案由國民法官參審，6日起連續多日開庭，10日則進入第3天開庭。

劉父於10日發表聲明，從情理法角度請求國民法官合議庭判處兇手死刑，表示陳嘉瑩犯後態度與辯護人答辯，證明她自始至終被告毫無悔意，只是被害人家屬一而再再而三的凌遲羞辱傷害，並強調「生命無價同理可證殺人償命這只是被害人最卑微的請求。無論如何被告惡行已經對我們三個家庭及兩個未成年小孩造成無法彌補的身心靈傷害等同對我們判處內心無期徒刑。」

劉父在聲明中提到「人性的醜陋是對殺人犯身上找優點；在被害人身上挑毛病。」他也表示，鑑定人說可教化，家屬卻不以為然，表示可教化是「詐騙行為」，質疑「你是神，你可以預知殺人犯的未來？你可以保證他以後不會再犯？可教化就可免死更是自欺欺人，反正再犯再說？多麼不負責任的打混瀆職？精神鑑定及心理衡鑑的單位可以任由被告（殺人犯）選擇？可以無限次數的聲請直到得到滿意的鑑定結果？量刑徵詢對象可以任由被告（殺人犯）挑選？法官專業連量刑多少都要問人？」

劉父強調，現行體制對被害人家屬是各種身心靈困難的挑戰，因此請求合議庭落實國民法官法精神，也是審判長期許本庭國民法官庭應該有與時俱進的創新思辨判決。

劉父在聲明中提到，被告具有「隱含惡意不確定故意殺人」，她毒駕且拒絕身著制服警察依法取締盤查，虚偽應付且蛇行加速逃逸致警察死亡相當因果關係成立，被告可歸責性明確，以社會安全保障來看更是危害風險高，且她犯後態度毫無悔意，懇求法官判處被告死刑。

