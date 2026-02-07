所長遭毒駕女拖行慘死！ 國民法官開庭土城警界聲援討公道

新北地院國民法官昨（6）日開庭審理土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫遭毒駕女撞死案，警政署副署長廖訓誠與前任土城分局長陳建龍特別請假到庭旁聽，現任分局長沈明義也率同仁陪伴家屬，展現警界「一脈相承、永不遺忘」的強大後盾。

土城分局強調，每一份支持都是基層員警守護家園時最溫暖的動力，堅信正義或許會遲到，但絕不會缺席。（圖／土城分局提供）

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，於113年9月執行勤務時，遭31歲女子陳嘉瑩毒後駕車拒檢，強行拖行並撞擊施工護欄，最終不幸殉職。新北地檢署依殺人罪及駕駛動力交通工具妨害公務執行等罪嫌起訴陳女，案件自昨日起至下周三將連續審理四天。

本案進入國民法官審理程序首日，現任土城分局長沈明義率領多名同仁到場聲援家屬；案發當時的新北市警察局長、現任警政署副署長廖訓誠，以及時任土城分局長陳建龍，也特別向單位請假到庭旁聽。陳建龍指出，無論職務是否調整，警察團隊始終站在第一線，為同仁討回公道，守護執法人員的尊嚴，這份責任與承諾不會隨時間消失。

劉宗鑫慘遭拖行致死。（圖／翻攝記者爆料網）

土城分局表示，任何以暴力對抗執法的行為，都是對公權力的嚴重挑釁，警方絕不容忍。分局將持續成為基層員警最可靠的後盾，力挺同仁依法執行職務、無懼威脅。同時也呼籲社會大眾給予警察更多理解與支持，因為每一份鼓勵，都是基層守護社會安全時最重要的力量；正義也許需要時間，但終將到來。

