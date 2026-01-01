扁以當年國親反軍購為例喊話在野黨：今天不買 明天買不到

阿扁奉勸藍白兩黨記取前車之鑑，今天不買，明天買不到。（陳水扁提供）

在野黨五度封殺國防預算；前總統陳水扁今提到當年軍購案遭在野國親兩黨阻擋的往事表示，美國AIT台北辦事處前處長楊甦棣2009年卸任記者會透露：國親兩黨的國會領袖告訴他，「不是反對，而是政治就是這樣玩的」。阿扁奉勸藍白兩黨記取前車之鑑，今天不買，明天買不到。

陳水扁今在臉書提到，柴電潛艦軍購案，當年國民黨李登輝總統要買，美國民主黨柯林頓總統不賣。民進黨陳水扁總統要買，美國共和黨布希總統要賣；國民黨馬英九主席及親民黨宋楚瑜主席聯手杯葛反對三大軍購案的通過。

陳水扁指出，當年國民黨執政時，馬英九總統要買，美國民主黨歐巴馬總統不賣。民進黨蔡英文總統只好潛艦國造。

陳水扁表示，美國AIT台北辦事處前處長楊甦棣2009年卸任記者會透露，國親兩黨的國會領袖告訴他，不是反對，而是政治就是這樣玩的。

他奉勸藍白兩黨，記取前車之鑑，「今天不買，明天買不到」。

