扁例可循 蔣籲賴對話化解僵局

台北市長蔣萬安接受本報專訪表示，要解憲政僵局，關鍵在執政者的想法。（黃世麒攝）

賴清德總統執政至今朝野衝突上升，「大罷免」更導致對立激化，行政院長卓榮泰去年12月15日宣布不副署立法院通過的《財劃法》，導致憲政僵局未解。台北市長蔣萬安表示，前總統陳水扁任內也是「朝小野大」，但扁願意和時任國民黨主席連戰、親民黨主席宋楚瑜會面。他認為，既然有前例，賴總統、卓揆也應邀在野黨領袖坐下來談、好好溝通，才是人民之福。

蔣萬安指出，去年民眾的感受及印象就是政治上很多紛紛擾擾，朝野之間過度對立，並非人民之福，目前憲政僵局已不是制度上的問題，而是主政者願不願意坐下來談。

他舉例，台灣過去也不是沒有行政、立法僵局，陳水扁擔任總統時是朝小野大，但陳水扁願意跟在野黨領袖連戰、宋楚瑜見面坐下來談，甚至蔡英文當總統時也願意跟在野領袖面對面溝通。

蔣萬安認為，既然有前例，現在朝野之間對立造成僵局，為什麼不和政黨領袖來見面，好好商量溝通？民眾都在看、也很有智慧，只要總統坐下來談、好好溝通，「沒有什麼不能化解，而且必須要化解、走向和解」。

他指出，執政者必須想清楚，若國家再這樣持續對立，會造成民眾很多困擾，也讓地方政府在政策規畫上必須考量更多面向。例如《財劃法》修法經立法院三讀通過，讓去年台北市統籌分配稅款增加，市府才能推動一些政策，但因朝野對抗，行政院去年底不副署再次修法後的《財劃法》，所以今年市府就會很苦惱。

蔣萬安強調，如果持續對立而不願意去溝通，對人民、國家都不好，化解僵局關鍵還是在執政者的想法。他期盼總統或卓揆，都應主動跟立法院好好坐下來談，化解僵局，無論是總預算、軍購條例或其他立法院三讀通過但並未施行的法律案，都該好好來談。他呼籲，施政一定要站在民眾的立場，以民為本才是人民之福。