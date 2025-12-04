扁傳將主持節目 謝寒冰喊「樂見」：藍白2026可照三餐打

有媒體近日報導，前總統陳水扁將與《鏡電視》合作開節目，引發外界熱議，台中監獄副典獄長李敬樑今（4）日表示，持續蒐集相關資料，並依法辦理。對此，資深媒體人謝寒冰揶揄，自己樂見陳水扁去主持節目，因只要節目存在1天，藍白陣營就可在2026年九合一大選期間照三餐打此事，「證明中華民國的司法已死」。

陳水扁因貪污案於97年遭收押，102年轉至台中監獄附設培德醫院服刑，104年因病情惡化獲准保外就醫，依據《保外醫治受刑人管理辦法》，他必須遵守「不進競選會場、不上台、不演講、不接受媒體採訪、不碰政治」等原則，但10年來爭議不斷，包括他108年曾赴兒子陳致中的競選造勢場多年來敏感動作頻仍，讓外界議論紛紛。

根據《上報》昨天報導，陳水扁明年初將和《鏡電視》合作、開設《總統鏡來講》節目並擔任主持人，節目已在緊鑼密鼓準備，製作團隊也已開始邀請包含獲民進黨提名2026大選候選人在內的來賓。而對於是否涉及「媒體採訪」或「政治性活動」，李敬樑說，監獄方以持續蒐集相關資料，密切注意陳水扁情況，會依法辦理。至於保外就醫是否能上節目？李表示，一切仍依法處理。

謝寒冰今天在政論節目《新聞大白話》表示，陳水扁近期動作頻頻，看起來就是在跟總統兼民進黨主席賴清德叫板，而自己很樂見陳去主持節目。他除指出，陳水扁講話有趣，很會製造話題，也建議，只要這個節目存在1天，藍白陣營就可在2026年九合一大選期間照三餐打此事，「證明中華民國的司法已死」。

