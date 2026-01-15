扁堅助攻奏效 學者：德意志斷線

成大政治系退休教授丁仁方對陳亭妃初選出線大感意外，認為台南政局後續將考驗賴清德的智慧。（程炳璋攝）

民進黨台南市長初選由非「賴系」的陳亭妃出線，外界解讀「德意志」難在本命區貫徹，陳水扁助攻奏效。中山大學政治系榮譽教授廖達琪認為，民進黨至少穩住台南市長選局，降低國民黨反攻機會；成大政治系退休教授丁仁方表示，賴清德雖在台南市跌跤，陳仍面臨「台南隊」整合困境，雙方需智慧合作，「兩害相權取其輕」。

除了阿扁助攻之外，「扶龍王」王世堅也多次南下相挺，前總統陳水扁之子陳致中昨在臉書貼出他與父親和陳亭妃的合照，表示感謝陳亭妃長期對父親關照及對他的提攜，關關難過關關過，衷心期待台南誕生史上首位女市長。

外界認為，扁先幫立委邱議瑩衝出高市長初選第2名佳績，又幫陳亭妃在台南市出線，展現扁在南台灣影響力。廖達琪、丁仁方都認為，陳亭妃勝出是靠基層經營實力與跨黨派人脈，扁有一定聲望，但無立竿見影的效果。

廖達琪解釋，陳亭妃在台南基層經營久，吃掉國民黨的盤很正常；3家民調中，陳亭妃在最具「德意志」的中央黨部民調贏5％最多，可解讀為破除賴清德干預初選的謠言。

儘管賴掌控台南民意不如以往，廖達琪認為陳亭妃未來要通過真正的市長選舉，仍需與賴清德既有勢力妥協，彼此互相尊重，至少比丟掉台南本命區來得好。

丁仁方認為，檢視3份民調結果，林俊憲對比謝龍介時，謝支持度偏高；陳亭妃對比謝龍介則反之，有可能因為藍白支持者討厭賴清德，在民調中轉而支持非賴系的陳亭妃。他強調，賴雖無法像擔任市長時全面掌控，但仍握有中央資源，不能算被扳倒，未來將考驗賴、陳2人智慧，底線是至少不能讓給國民黨。