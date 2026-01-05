扁意在爭取特赦？王世堅最新回應「國事如麻」：更急迫的事還很多

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

保外就醫多年的前總統陳水扁日前預告4日將播出新節目，未料4日一早他在臉書自曝被矯正署長告知，新節目遭行政院長卓榮泰下令禁播，否則要抓他「回籠」，掀起外界議論，也有分析認為陳有意向賴清德總統爭取特赦。民進黨立委王世堅今（5日）對此表示，特赦前總統陳水扁這件事情當然也列入執政黨考慮的範圍，但是國事如麻，更急迫的事情還很多；但他也說，這個節目停不停播其實無關。

陳水扁昨在臉書表示，「原定4日要首播《總統鏡來講》，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，矯正署林署長卻跟阿扁電話證實，卓榮泰卻下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠，期待阿扁主持《總統鏡來講》的朋友，抱歉讓大家失望了」。

有媒體詢問「會不會覺得說陳水扁現在是希望總統可以來特赦他？」王世堅今在立法院受訪時回應，其實小英總統就有研究過是不是要特赦，當時就研究結果有一些結論，但是礙於一些問題沒有達成，現在因為國事如麻，特赦前總統陳水扁這件事情當然也列入執政黨考慮的範圍，但是國事如麻，更急迫的事情還很多嘛，所以一直遲遲沒有結果，但是跟這個節目停不停播其實無關。

另外，台中監獄昨說，關於扁主持電視節目，中監本於權責按《受刑人保外醫治審核基準及管理辦法》，審核所提申請與病況，依法駁回，將落實督管陳員務必恪守相關規範。矯正署發言人、副署長劉明彰則說，節目不播是否受卓揆指示，他未收到相關訊息，無從評論回應。總統府發言人郭雅慧指出，相關事宜均由司法機關依照規定辦理，並強調陳前總統健康能受到最好的照顧，才是最重要的事。

