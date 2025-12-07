扁挺妃：用輪、用排的 該到妳

民進黨台南市長初選「妃憲大戰」競爭激烈，前總統陳水扁7日播出日前預錄廣播節目第三度專訪陳亭妃的內容，除直言陳亭妃「有99.9％機率成為台南有史以來第一位女市長」，還說「用輪的、用排的，也應該要輪到、排到（妳）」。對此，林俊憲回應「完全尊重」，強調陳亭妃長期擔任阿扁的凱達格蘭基金會董事，兩人關係深厚且特殊。

陳水扁指出，陳亭妃的市長之路走起來並不簡單，民國97年選立委擊敗已3連霸、國民黨儲備市長人選王昱婷，也打敗謝龍介5次，「非常期待她成為台南400年來第一個女市長」。

他強調，全國幾乎每個縣市都出過女性縣市長，台南400年來等不到一個，這屆一定要誕生第一位女市長，完成民主最後一塊拼圖。民國97年與陳亭妃同時當選立委的賴清德、黃偉哲都擔任兩任市長，賴更選上總統，「用輪的、用排的，也應該要輪到、排到」。

陳水扁認為，台南市長選舉是國民黨重中之重，綠營絕不能失守，否則會兵敗如山倒，影響鄰近嘉義、高雄、屏東，「守住台南市長就是守住賴總統本命區，奠定連任成功的基礎」。

陳亭妃也說，國民黨主席鄭麗文近日到台南開黨員大會，很清楚說台南是藍營重兵之區，所以她一直告訴支持者，台南綠營的對手是國民黨、謝龍介，不是同黨同志。

「阿扁表態支持陳亭妃，我完全尊重。」林俊憲指出，現在有3位立委及20多位議員為他站台，台南黨公職更展現高度團結，「民進黨最怕就是不團結」，唯有黨內團結，才能擊敗國民黨，守住台南。

林俊憲、陳亭妃昨天的行程都滿檔，林在後壁區成立後援會，多達3000名鄉親到場加油打氣；陳這2天則掃遍全市6大菜市場，7日再到永康區烏竹社區樂齡中心關心長輩。