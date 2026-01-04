扁桃腺與腺樣體肥大 童呼吸道阻塞 反覆中耳發炎

醫師蔡明劭強調，鼻過敏要精準找出問題核心，才能讓孩子在順暢呼吸中健康長大。

「醫師，明明大家都有鼻過敏，為什麼我的小孩這半年來吃飯變得很慢、吞不下去，白天過動坐不住，竟然還發作了3次中耳炎？」經過詳細檢查，醫師發現，孩子的困擾並非單純過敏，而是扁桃腺與腺樣體異常肥大，阻塞呼吸道。

蔡明劭表示，「扁桃腺與腺樣體異常肥大」，這兩塊異常肥大的組織，就像是在窄小的呼吸道裡塞進了大型障礙物，引發了一連串的連鎖反應：

1.夜間戰場：因為呼吸道被塞住，孩子被迫張口呼吸，引發嚴重打呼，甚至進入睡眠呼吸中止的危機。

2.耳朵受害：倒流的鼻水因肥大組織阻擋而卡在鼻咽部，無法順利排出，進而導致反覆發作的急性中耳炎。

3.日間影響：長期深層睡眠不足，孩子白天會出現過動、注意力不集中，甚至因吞嚥不順影響進食意願。

蔡明劭指出，一般鼻過敏的典型症狀是打噴嚏、流鼻水、鼻塞，但一旦合併了扁桃腺與腺樣體肥大，情況就會變得棘手。

「這類肥大組織會造成物理性的阻塞」，蔡明劭提醒：「當家長發現孩子出現『夜夜打呼』或『長期張口呼吸』時，不可掉以輕心。這不只是過敏，更可能影響孩子的生長發育與學習狀態。」

雖然症狀看似複雜且嚴重，但蔡明劭也表示：「只要好好治療，效果奇佳！」透過專業的醫療介入，不僅能改善呼吸道阻塞問題，原本困擾已久的打呼、反覆中耳炎與吞嚥問題，都有望獲得顯著改善，讓孩子找回優質的睡眠與成長環境。