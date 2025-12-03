扁盼台南女市長 激化妃憲大戰

民進黨台南市、高雄市長初選進入最後衝刺階段，前總統陳水扁繼日前拍片力挺立委邱議瑩參選高雄市長後，3日又在臉書發文「期待台南誕生第一位女市長」，此一說法也引發政治聯想。當事人立委陳亭妃陣營「撿到槍」感謝阿扁的期許；對手立委林俊憲陣營則表達「給阿扁前總統最誠摯美好的祝福」，企圖化解後座力。

民進黨高雄市長初選4搶1，邱議瑩日前在鳳山造勢時，阿扁拍片直言「我的第六感很準，陳其邁心中最能接棒的人就是邱議瑩」；昨天他又在臉書PO說，「台南市長最新民調第一名的陳亭妃，當選有信心，更不敢掉以輕心。期待台南誕生第一位女市長，完成台南民主勝地的最後一塊拼圖，保住賴總統本命區，進而連任總統。」此說不僅被解讀為支持陳亭妃，更激化綠營台南市長「妃憲大戰」。

廣告 廣告

對此，陳亭妃陣營認為，最重視女性從政權益的就是阿扁總統，尋找女力擔任副總統候選人不僅成為創舉，也讓副總統呂秀蓮成為台灣首位最高副領袖，這就是陳水扁總統的遠見，也才有可能讓台灣有一位女總統誕生。

陳亭妃陣營還強調，全國許多縣市，尤其中南部都已經有女性首長，只有台南還沒有；台南如何在400年承先啟後、透過女性的力量，讓第一位女市長來改變台南，這一局非常關鍵。同時，陳亭妃也是所有立委資歷最深、最年輕的，「我們蹲點、服務，阿扁總統比誰都瞭解我們的用心」。

林俊憲陣營則回應，「我們一本初衷，給阿扁前總統最誠摯美好的祝福」；不過，關鍵時刻的城市競爭力，需要一個有能力與魄力推動市政前進的人，市民的抉擇，無關性別，草包一旦上位，市民同受其苦。林俊憲陣營並提醒民進黨禁不起再一次的背骨背叛，沒有堅定信仰的人、可以為私益拋棄理念的人，才是2028賴清德總統本命區最大的風險。

而陳亭妃3日再公布規畫多年的「科技三軸」產業藍圖，提出推動後壁花卉產業園區農業生技升級、南科園區高科技產業以及是沙崙綠能科學城等三項產業政見；不過，對手林俊憲批評，這些政見都是拿8年前的複製貼上，其「政策白皮書」在網路上竟然完全找不到。