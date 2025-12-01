扁看好賴最會打破魔咒！黃暐瀚：五藍若遭翻轉，鄭麗文遑論搶下南高？

記者李鴻典／台北報導

各政黨積極布局2026年選戰。前總統陳水扁認為，現任總統賴清德有望在明年地方選舉寫下佳績、翻轉藍綠版圖，因為賴清德是「最會打破魔咒的總統」，而他也直呼「我的第六感很準」。資深媒體人黃暐瀚則說，「五藍」若遭翻轉，國民黨主席鄭麗文威信將受挑戰，而且如果這五藍都守不住，遑論搶下南高？

黃暐瀚在臉書撰文《2026，翻轉藍綠？》他寫道，陳水扁日前專訪高雄市長擬參選人邱議瑩，除了表態支持，更說自己有「第六感」，認為高雄市長陳其邁應該是支持邱議瑩。另外縣市長選舉綠營已經二連敗（2018、2022），但阿扁有預感，2026有可能「翻轉藍綠」。

黃暐瀚在臉書撰文《2026，翻轉藍綠？》（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）

黃暐瀚進一步分析，翻轉藍綠什麼意思？就是大罷免大失敗之後的民進黨，竟意外可能在縣市長選舉有所斬獲，反之氣勢正旺的藍營，原以為要一路攻下南高，28重回執政，但仔細深究，才發現2026選情也許未如預期樂觀。

這個講法，與中國時報今天的頭版內頁，不謀而合。黃暐瀚指出，中時盤點「宜蘭縣、新竹縣、嘉義市、台東縣、雲林縣」五個藍營執政縣市，26並未樂觀。（選將多、民調落後、尚未整合）

黃暐瀚也說，所謂「三都、五綠」，這五綠（嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣）任失一地，對賴清德都是重傷；反之「五藍」若遭翻轉，鄭主席威信將受挑戰，而且如果這五藍都守不住，遑論搶下南高？

