扁節目遭禁播 陳致中質疑恫嚇

保外就醫10年的前總統陳水扁日前預告4日將播出電視新節目，未料4日一早他在臉書自曝被矯正署長告知，新節目遭行政院長卓榮泰下令禁播，否則要抓他「回籠」。（本報資料照片）

保外就醫10年的前總統陳水扁日前預告4日將播出電視新節目，未料4日一早他在臉書自曝被矯正署長告知，新節目遭行政院長卓榮泰下令禁播，否則要抓他「回籠」。外界關注扁是否遭卓揆「封口」，矯正署表示無從評論；政院及總統府都說，相關事宜由執法機關依法行政。

陳水扁民國104年辦理保外就醫，並於民國110年主持電台廣播節目《有夢上水》，去年12月28日最後一集播出後告一段落，隨後扁預告轉戰主持電視新節目，將以「史無前例的深度對話，講真相、講理想、講出台灣新力量」，首集在1月4日上午10時播出。

但新節目尚未開播，陳水扁昨早突然在臉書發文指出，雖然NCC放行新節目線上播出，但矯正署長林憲銘跟他通電話證實，卓榮泰下令節目不准播出，否則就要抓阿扁回籠，抱歉讓大家失望了。

對此，扁子、前高市議員陳致中質疑，新節目與扁過去主持5年的《有夢上水》性質都屬一對一「人物訪談」節目型態，調性很正面、理性、健康，且同樣透過網路YT播出，《有夢上水》經歷5年播出沒有任何問題，他看不懂也想不通這次新節目「恫嚇不能播」的理由是什麼？

據悉，扁新節目首集原本邀訪將接任台灣日本關係協會會長的總統府資政謝長廷，但遭謝婉拒，後來改邀前民進黨主席許信良，已完成錄影，但昨臨時停播，且昨原另邀民進黨立院黨團總召柯建銘當第2集來賓也取消錄影。謝是卓揆的「政治師傅」，卓因此被稱「大師兄」，且過去扁、謝長期傳「長扁之爭」的瑜亮情節，此次「師傅」先婉拒受訪，隨後新節目又傳遭「大師兄」禁播，引人聯想。

謝雖拒絕扁專訪，昨仍接受媒體人黃暐瀚節目訪問，但未談扁新節目停播風波，而是對國內政局僵持提出「和解共生」觀念，期待執政黨考慮小黨需求，進一步合作，以達「共生」善果。

台中監獄昨說，關於扁主持電視節目，中監本於權責按《受刑人保外醫治審核基準及管理辦法》，審核所提申請與病況，依法駁回，將落實督管陳員務必恪守相關規範。矯正署發言人、副署長劉明彰則說，節目不播是否受卓揆指示，他未收到相關訊息，無從評論回應。

對於扁稱卓揆喊停節目，政院人士說，相關事宜由執法機關依法行政。總統府發言人郭雅慧指出，相關事宜均由司法機關依照規定辦理，並強調陳前總統健康能受到最好的照顧，才是最重要的事。