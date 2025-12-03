扁表態「期待台南誕生第一位女市長」 陳亭妃、林俊憲回應了

民進黨台南市長提名初選進入最後衝刺階段，前總統陳水扁3日在臉書PO文「期待台南誕生第一位女市長」的說法，引發政治聯想。（摘自臉書「陳水扁新勇哥物語」／洪榮志台南傳真）

民進黨台南市長初選進入最後衝刺階段，前總統陳水扁3日在臉書PO文「期待台南誕生第一位女市長，完成台南民主勝地的最後一塊拼圖」的說法，也引發政治聯想。當事人立委陳亭妃陣營感謝阿扁總統的期許；對手立委林俊憲陣營則強調，「我們一本初衷」，給阿扁前總統最誠摯美好的祝福。

陳亭妃陣營認為，最重視女性從政權益的就是阿扁總統，尋找女力擔任副總統候選人不僅成為新創舉，也讓副總統呂秀蓮成為台灣首位最高副領袖，這就是陳水扁總統的遠見，也才有可能讓台灣有一位女總統誕生。

陳亭妃陣營還說，全國許多縣市，尤其中南部都已經有女性首長，只有台南還沒有；台南如何在400年承先啟後、透過女性的力量，讓台南第一女市長來改變台南，這一局非常關鍵。同時，陳亭妃也是所有立委資歷最深、最年輕的，「我們蹲點、服務，阿扁總統比誰都瞭解我們的用心」。

林俊憲陣營表示，「我們一本初衷」，給阿扁前總統最誠摯美好的祝福。不過，關鍵時刻的城市競爭力，需要一個有能力與魄力推動市政前進的人，市民的抉擇，無關性別，草包一旦上位，市民同受其苦。

林俊憲陣營更進一步指出，民進黨中央日前針對初選電視政見發表會進行協調，其中包含「提問環節」，這原本是讓候選人展現政策成熟度、展現治理能力的重要機制。「如果陳亭妃委員對市政規畫有充分掌握，又為何選擇拒絕接受提問？莫非對於自己的市政治理能力缺乏信心？」

另外，林俊憲陣營也再次提醒，民進黨經不起再一次的背骨背叛，傷盡支持者的心；沒有堅定信仰的人，可以為私益拋棄理念的人，才是2028總統本命區最大的風險。

