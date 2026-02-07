扁談《世紀血案》：林宅血案不是開玩笑 大家不要去看 看他多會拍

描述林宅血案的電影《世紀血案》引發爭議，前總統陳水扁7日在演講會上被問到此事時，表示林宅血案不是開玩笑，大家不要去看，看他多會拍。(曾薏蘋攝)

描述林宅血案的電影《世紀血案》引發爭議，前總統陳水扁今(7日)演講會上被問到此事時，回憶當年事件表示，「非常恐怖」；別人的故事要經過當事人同意，這是天經地義、職業道德，林宅血案不是開玩笑，「最後，大家不要去看，看他多會拍（台語」。

陳水扁說，別人的故事要經過當事人同意，這是天經地義、要有職業道德，也不能說拍完才說要捐錢，這是多淒慘的事。

陳水扁接著表示，當年「我也嚇一跳」，當時他與美麗島事件案律師都在一起開會，開到一半聽到這件事，「當時當事人還在開庭，結果家裡竟然發生這種天大地大的事，非常恐怖」。

廣告 廣告

陳水扁說，後來他回家，發現後門被破壞，自己第一時間也不敢進去，後來發現房間被翻箱倒櫃，賊進來，把他的訂婚戒指、最有紀念性的東西拿走，「那會真的小偷嗎？」

陳水扁表示，先對付當事人，隔天對付律師，幾年後他女兒也說，唸書時有一天教官在司令台點名，「陳幸妤的爸爸是壞人，因為幫壞人辯護，後來律師團及美麗島事件家屬都有歷史經驗」，林宅血案不是開玩笑，要拍要經過人同意，「最後，大家不要去看，看他多會拍」。

【看原文連結】