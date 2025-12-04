扁開電視節目踩紅線 中監：依法辦理

保外就醫的前總統陳水扁傳出明年將到電視台開節目，從電台主持人再斜槓成為電視主持人。台中監獄4日表示，獄方持續蒐集資料，密切注意陳水扁情況，一切會依法辦理。藍委痛斥扁把保外就醫當兒戲，連綠營也有人私下不以為然地說：「是賭賴清德不敢動他嗎？」

涉貪遭重判的陳水扁，民國104年獲准保外就醫已經10年。據了解，陳水扁已是第44次展延，展延日期從114年11月5日到115年2月4日。

台中監獄對陳水扁保外就醫設有「五不」紅線，扁卻展開「斜槓人生」，經營社群、擔任廣播節目《有夢上水》主持人。2026大選將近，近日頻繁邀請民進黨縣市長參選人上節目，被認為對選舉仍具有一定觀察和影響力，因此，傳出他明年將到電視台擔任節目主持人，並訪問參選人及評析選情。

藍委翁曉玲痛批，陳水扁保外就醫10年，已創了中華民國紀錄，從來沒有一個身體健康的受刑人可以在外面趴趴走，嚴重違反保外就醫相關規定，立委多次質疑矯正署包庇扁，但監察院從不調查。她直言，扁把保外就醫規定當兒戲，還可以主持節目，都證明民進黨把中華民國法治視為無物。「如果真的認為陳水扁有功，就直接特赦他啊！」

對於陳水扁要開節目，綠營低調，有人形容「這是總統級的問題，不好說」；但也有綠營人士緩頰，陳水扁這些年經營電台節目，也沒發生什麼「離譜的事」。

台中監獄副典獄長李敬樑表示，獄方會依法辦理。至於保外就醫能不能上節目？是否涉及政治性活動的限制，李僅淡淡回應，「一切依法處理」。