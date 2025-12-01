扁點名綠營最強母雞！邱議瑩喊接棒...陳其邁這樣說

前總統陳水扁點名邱議瑩「最像陳其邁，也最能延續陳其邁施政理念」。資料照。施書瑜攝



民進黨2026年高雄市長初選激烈，立委邱議瑩在造勢場合喊出「接棒陳其邁」口號，前總統陳水扁也點名邱議瑩是最強母雞，力挺她延續陳其邁施政理念。對此，陳其邁今（12/1）表示，市民將是最後決定者，各參選人都很優秀，初選應以政見和城市願景為競爭焦點，維持君子之爭、不傷和氣。

民進黨2026年高雄市長初選競爭激烈，由立委林岱樺、邱議瑩、許智傑及賴瑞隆「4搶1」，其中，有意爭取2026市長黨內初選的邱議瑩，在造勢場合喊出「接棒陳其邁」口號、前總統陳水扁也透過影片力挺，點名她是「最強母雞」，肯定其完整的從政歷練，期待邱能「接棒拚高雄贏」。

對此，高雄市長陳其邁受訪強調，最終決定者是市民，各參選人都非常優秀且努力，國會表現也都出色，可以看到他們過去的努力與城市未來發展的願景，就是君子之爭。

陳其邁說，初選過程中各參選人都很有風度，沒有彼此批評，在政見發表會上也能看到不同公職人員針對不同議題的討論，彼此競爭是「君子之爭」，並沒有傷害和氣。

陳其邁進一步指出，民進黨初選採全民調方式，不僅是黨員意見，而是由全體市民共同決定市長提名人選，「非常好，讓大家能持續努力，不斷提出政見來贏得市民支持。」

