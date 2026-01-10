扁「巧遇」陳亭妃沒在怕？ 陳鳳馨曝內幕鬥賴清德不認輸

2026選戰邁入倒數計時，有意角逐民進黨台南市長初選的立委陳亭妃，日前赴關廟區山西宮時「巧遇」前往參拜的前總統陳水扁，陳水扁亦特意向陳亭妃表達關心與鼓勵，引發各界關注。對此，媒體人陳鳳馨指出，昔日陳水扁曾力挺賴清德，而這次面對陳水扁表態支持陳亭妃，「相信對賴清德來講，真的士可忍孰不可忍」。

綠委陳亭妃8日進行「37區鐵馬行動」拜票，到關廟區山西宮時，巧遇前往參拜的陳水扁及陪同的地方人士，陳水扁特地向陳亭妃表達鼓勵，期許陳亭妃將是台南400年第一位女力市長，除此之外，陳水扁也回憶自己2019年「蔡賴之爭」期間力挺賴清德的過往。

對此，陳鳳馨近日在節目《大新聞大爆卦》中坦言，自己非常希望看到陳水扁跟賴清德鬥，因為當年賴清德曾表態喊出特赦陳水扁，所以陳水扁全力支援賴清德。不過，陳鳳馨也語鋒一轉表示，但賴清德當選總統以來，卻從未對陳水扁遞出任何橄欖枝，賴也未有曾向陳請教國家施政相關問題。

陳鳳馨續指，面對陳水扁表態支持陳亭妃，「相信對賴清德來講，真的士可忍孰不可忍」，大家都知道賴清德與陳亭妃之間的緊張關係，但陳水扁在台南是有影響力的，與賴不同。台南是以是在地人為主的地方，雖然台南接受了賴清德，但賴始終不是土生土長的老台南人，而陳水扁與其妻子吳淑珍都是道地的台南鄉下長大的，所以相當有影響力。

談及陳水扁合作推出新節目，卻在開播前夕臨時喊卡，陳鳳馨也表示，「第一時間我就認為陳水扁挺陳亭妃挺出問題來了」，但她也說，陳水扁是一個絕不服輸的人，當然會繼續挺陳亭妃，「如果在這個時候認輸了，從此被拿捏。」

最後，陳鳳馨強調，陳水扁雖不可能直接表態喊出陳亭妃當選，但可以精心安排「巧遇」。她也表示，若最後民調出來的結果，陳亭妃真的贏了，那陳亭妃應投桃報李以及應要算總帳的對象，也就變得更加清楚明白。所以陳水扁跟賴清德這一局，她覺得很好看，也想繼續看下去。

