扁：賴有望2026翻轉藍綠版圖
國民黨在2018與2022兩次地方選舉都斬獲佳績，今年又以「32：0」完封大罷免，藍營支持者期待2026九合一大選繼續保持領先，走向2028重新執政，不過黨內高層卻坦言，其實不然，「鄭麗文麻煩大了。」前總統陳水扁則認為，賴清德是「最會打破魔咒的總統」，有望在2026年地方選舉翻轉藍綠版圖，他強調「我第六感很準」。
國民黨主席鄭麗文就任後，積極奔走地方，並與民眾黨舉行在野高峰會，拉高國民黨聲量，藍營基層受此激勵，覺得2026地方選舉情勢看好，國民黨可望繼續在地方縣市維持藍大於綠的局面。
讚賴清德 最會打破魔咒
陳水扁的廣播節目《有夢上水》11月30日播出他與民進黨立委邱議瑩的訪談。談及明年地方選舉時，他指出，這是賴清德的「期中選舉」，依過往紀錄，期中選舉對執政黨相對不利，但賴清德是「最會打破魔咒的總統」，有機會扭轉歷史慣性。
陳水扁舉例，1996年國民黨李登輝以54％得票率當選總統，但隔年民進黨在地方選舉大勝，贏得12個縣市；2000年他本人執政，隔年只剩9個縣市；蔡英文完全執政後，2018年剩6個縣市，2022年再減為5個縣市。
他接著說，賴清德過去打破過不少魔咒，當過行政院長、副總統的人竟可當到民選總統，過去沒有人如此，因此他希望「專門在打破魔咒」的賴清德，明年能帶領民進黨在地方選舉大有斬獲，他對賴清德有期待，也有信心。
談到民進黨高雄市長初選，陳水扁表示，明年1月將採全民調，目前選情「很緊張、很拉鋸」，但11月初最新民調顯示，民進黨不管是誰出線，都領先國民黨高雄市長擬參選人柯志恩，但他要再三提醒「2018年殷鑑不遠」，民進黨後來大意失荊州，被韓國瑜翻盤贏過陳其邁。
挺邱議瑩 邁認可接班人
他還自曝，與陳其邁私下談選舉時，常聽到陳其邁肯定邱議瑩，「我第六感很準，我覺得邱議瑩就是陳其邁認可、能延續施政理念跟藍圖、無縫接軌的人」。但他強調，自己不替陳其邁發言，只是分享觀察。邱議瑩11月30日在鳳山的首場大型造勢場合上，陳水扁也特別錄製影片力挺。
邱議瑩則坦言，選舉沒有穩贏，但這幾年在陳其邁執政下，高雄與過去已有很大不同。前市長謝長廷、陳菊奠定基礎後，陳其邁上任急起直追，讓「綠色執政、品質保證」在高雄落實，市民看到經濟、建設、招商、觀光明顯進步，也反映在近期民調上，大家普遍對民進黨候選人有好感，希望延續綠色執政。
國民黨高層則透露，國民黨對2026年大選布局的主要問題在於許多縣市找不到真正的強棒人選，或是檯面人選爭取提名，很難擺平。
以近期有民調公布的新竹縣來說，這是傳統藍營的優勢選區，但依民調，民進黨鄭朝方卻勝過所有藍營人選，國民黨僅徐欣瑩勉強看得到車尾燈，翻轉過去新竹縣選民結構是藍大於綠的印象，新竹縣已非藍營百分百的囊中物。且地方傳聞，國民黨立委徐欣瑩與同時兼任國民黨新竹縣黨部主委的新竹縣副縣長陳見賢，兩強互不相讓，提名誰都可能招致另一方脫黨參選的危機。
提名人選 藍處徵詢階段
國民黨在宜蘭縣、彰化縣、嘉義市也都有接棒問題，迄未出現能與綠營一搏的戰將。原先的優勢選區也陷入激戰，包括雲林縣、台東縣；此外，國民黨企圖翻轉的台南市、高雄市等深綠地盤，雖不斷鼓動翻轉民氣，但並不容易，藍營內部至今也沒把握。
相較於民進黨加緊腳步提名縣市長人選，國民黨仍在徵詢地方意見，11月26日中常會才通過縣市長提名辦法，為因應藍白合，辦法中特別規定，由中央提名審核委員會成立「兩黨協商工作小組」。
