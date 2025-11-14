扇形鹽田116年納入台江公園

南投縣 / 綜合報導 民眾攀登玉山群峰，都會到排雲山莊休息、用餐，有民眾直擊，廠商將廚餘直接放在山屋後方開放式空間瀝乾，吸引野生黃喉貂前往覓食，在廚餘中翻找食物，民眾質疑，像這樣把廚餘放在開放式空間吸引野生動物覓食，不僅可能改變野生動物習性，廚餘汙水也可能造成汙染。玉管處說，當天一發現立刻就請管理人員將廚餘背下山，也會請廠商加強管理，廠商也說，未來會加強員工訓練。 山屋後方 一隻黃喉貂跳上木椅 ， 大口大口吃著掉在上面的廚餘 ， 接著牠又跳下木椅 ， 在地上的紅籃子內翻找廚餘 邊翻邊吃 ， 這裡不是一般平地的餐廳 ， 而是南投玉山塔塔加排雲山莊後方 ， 因為這裡是許多登山客攀登玉山住宿點 ， 登山客會在這裡用餐 ， 廠商每日會將廚餘運送下山。 有山友直擊 ， 山屋後方1隻喉貂吃著廚餘 ， 錄下影片PO文 ， 直呼完全是吃到飽 ， 引發網友質疑 ， 會導致野生動物親近人類住所改變習性 ， 也質疑廚餘瀝乾的水可能汙染高山環境 ，委外廠商谷明光說：「員工想說先把它(廚餘)拿出去，然後等下要打包，可是因為可能疏忽到，我們會再次加強我們員工的一些職前訓練。」委外廠商說， 當日值班夥伴將廚餘放置籃子瀝乾 ， 沒有立即打包 ， 未來會加強員工培訓改善 ，玉管處副處長邦卡兒‧海放南說：「請廠商每日務必一定要將廚餘背下山，我們也請山莊管理人員加強督導。」 玉管處說 ， 會請廠商加強督導 ， 維護高山環境整潔。 原始連結

華視影音 ・ 7 小時前