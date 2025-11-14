扇形鹽田116年納入台江公園
記者林雪娟∕台南報導
扇形鹽田日前出現「藍眼淚」，引來大量人潮，然因設施規劃不夠完善，未替地方帶來觀光財，反因大量垃圾與交通塞車，引起地方民怨。觀旅局表示，台江國家公園管理處提案將扇形鹽田區域納入國家公園範圍，預計一一六年納入內政部國家公園署管轄範圍，朝設置生態保育園區發展。
觀旅局長林國華表示，日前因藍眼淚美景帶來大量人潮，導致環境髒亂，市府立即籌畫解決，對未來如何加強周邊設施，將扇形鹽田觀光人潮轉為正面觀光財，包括觀光環境清潔、觀光設施完善與交通改善等，市府將進行整體規劃。
觀旅局透露，今年台江國家公園管理處將提案將扇形鹽田的區域納入國家公園範圍，預計一一六年納入內政部國家公園署管轄範圍，由台江國家公園管理處進行完整規畫，未來將研擬朝向設置生態保育園區定位發展。
台江國家公園範圍只到青鯤鯓，原不在範圍內。管理處表示，因青鯤鯓有生態特殊性，屬七股鹽田濕地一部分，決定將其納入，正辦理計畫，進行二次通盤檢討。該地區設置觀景平台，將委由南水分署主政，而瞭望場域因國家級濕地限制，觀旅局已商請南水分署協助，於濕地外海的海淡廠興建時協助。南水分署表示，海淡場管理中心將以設置可供民眾參觀的環教中心目標進行規劃。
