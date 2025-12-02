手不痛嗎？日VTuber「徒手抓電烙鐵頭」千萬觀看爆紅，想吐槽卻發現是超強宣傳策略

日本個人勢 VTuber 初凪なの 最近在個人社群 X（推特）上發了一篇尋找 VTuber 好朋友的自我介紹貼文，卻意外爆紅，光是觀看次數就突破 1,900 萬大關。原因在於她附上的個人角色圖中，角色竟然是用手直接緊握電烙鐵的加熱端，而非握把處。這違反常識的危險動作立刻引起大量網友吐槽，卻被猜測這其實都是她個人故意為之，並且用了很聰明的方式擴散增加人氣。

一張圖片就讓許多網友想要吐槽。（圖源：初凪なの／X@spz1205）

許多網友看到她圖片的第一反應就是「手會直接熟透吧」、「看了都覺得痛」，甚至引來專業人士糾正正確用法，不少手邊有電烙鐵的人都直接拍照吐槽，甚至是拿出幾年前網路素材，同樣有人手握前端的惡搞圖片。

然而，隨著話題迅速在網路上擴散，許多敏銳的網友發現這其實是一場精心策劃的行銷操作。初凪なの刻意在貼文中鎖定了留言，讓那些想要吐槽她的網友無法直接留言，只能透過「引用／轉發」的方式進行評論。這種操作模式讓貼文的轉發數直線飆升，進而在短時間內獲得演算法的青睞，將貼文推送到大量的非粉絲的使用者面前，成功創造了驚人的觸及率。

對於這意外爆紅的「吐槽商法」，初凪なの本人事後也幽默回應，表示原本是想認識更多 VTuber 朋友，結果收到的「電烙鐵使用教學」反而比其他 VTuber 的打招呼還要多。她更在回應網友時暗示餌下太大，對大家踴躍的反應讓她感到很開心。這種利用網友糾錯心理來逆向操作流量的高明手段，也讓不少網友從吐槽轉為佩服，稱讚這是一次相當聰明的行銷策略。