手伸出閘門外 醉漢影響捷運行車安全依法裁罰1萬元

cnews204260123a08

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台北市士林警分局蘭雅派出所，昨（22）日晚間9時許接獲通報，轄內芝山捷運站內，疑有旅客做出危險行為，嚴重影響列車行車安全。士林警分局表示，員警到場發現，58歲陳姓男子，涉嫌酒後搭捷運，卻在月台將手臂伸出閘門外，列車進站時，列車長發現異狀，依規定鳴笛警告，但陳男仍未配合，迫使列車緊急煞車，已明顯危害行車與乘客安全。

士林警分局表示，獲報後立即派遣警力迅速到場處理，展現維護公共運輸秩序的強勢作為。員警發現滿身酒意的陳姓男子，準備搭捷運卻在月台上，將手臂伸出閘門外。列車進站時，列車長發現異狀，依規定鳴笛警告，陳男竟仍未配合縮手，迫使列車緊急煞車，已明顯危害行車與乘客安全。

廣告 廣告

警方表示，現場捷運站方依法認定陳男，已涉嫌違反《大眾捷運法》第50條之1第1項第2款規定，當場裁處新台幣1萬元罰鍰。但陳男疑因飲酒情緒激動，而且不滿裁罰而大聲咆哮。員警即時戒護、強勢約制，防止事態擴大，並持續安撫陳男，等他情緒平穩後，再協助他安全離站。

士林警分局強調，對於任何危害大眾運輸安全的行為，均將採取即時、強勢且依法究辦作為，絕不寬貸。也呼籲，民眾切勿酒後搭乘捷運或從事危險、違序行為，以免因一時失序影響公共安全。警方將持續加強巡守與取締，確保市民乘車安全無虞。

照片來源：台北市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

採訪車失控撞進銀行 警急救10傷者駕駛酒測值0

情侶檔涉組詐騙機房被通緝 警強勢攻堅藏匿處逮人

【文章轉載請註明出處】