手伸進狗狗推車「捏到怪東西」！他低頭一看「竟是眼鏡蛇」當場傻眼：差點沒命

一名網友在寵物推車裡摸到一條蛇。圖／翻攝自Threads／as1471471

寵物推車裡摸出眼鏡蛇！一名網友近日分享一起心有餘悸的「抓蛇事件」，她這天帶著愛犬來到機場接機時，手伸進寵物推車裡找東西，沒想到意外發現推車內竟藏著一條蛇，但他丹霞也冷靜將愛犬抱出並拉上拉鏈、封住推車，事後通報捕蛇人員處理，更讓人心驚的是，經捕蛇人員確認，推車裡竟是具有毒性的眼鏡蛇，所幸人犬均未遭咬傷，驚險經歷曝光後也引發網友熱議。

寵物車裡摸到「條狀物」！一看驚見眼鏡蛇

一名網友近日在Threads上PO文表示，這天帶著愛犬和狗狗推車來到機場接機，由於沒有另外攜帶包包，她便把其他物品也放進推車裡。怎料當原PO推著推車一起進入廁所，並把手放進推車裡找東西時，卻摸到又滑又軟的「奇怪東西」，她起初還順手捏了一把，沒想到往推車一看時，竟發現裡頭其實是一條蛇：「我的命真的差點就沒了…人生第一次帶著毒蛇去機場接機（非自願）！」

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原PO心有餘悸地表示，雖然發現野生蛇鑽進寵物推車的當下嚇得心跳加速，但為了避免嚇到其他民眾，他也冷靜地把愛犬抱出推車，接著迅速拉起拉鏈，以免蛇鑽出來。原以為帶著推車還能幫忙裝點東西，結果原PO成功接機後，只能一路推著載有一條蛇的寵物推車，同時抱著將近17公斤的愛犬離開機場，並在停好車後再致電1999求救。

捕蛇人員到場後，以工具將蛇夾出，當詢問這條蛇究竟是什麼品種時，人員還淡定回道：「眼鏡蛇，還好你們手沒有進去摸哦」，得知原PO曾經摸了一把後，捕蛇人員還慶幸回道：「哇，幸好沒有被咬到」，否則稍有不慎可能就會喪命。

捕蛇人員用蛇夾成功夾出眼鏡蛇。圖／翻攝自Threads／as1471471

影片曝光後頓時引起熱議，不少網友都傻眼直呼：「他說『有時候⋯可能送醫就好了』的時候我大笑，還好你和狗狗都沒事」、「你情緒真的好穩定，沒驚嚇到蛇就不會被反攻擊，蛇不會主動攻擊人類，你這麼冷靜真的很厲害啊！好在沒被咬，人狗平安，第一次看到用安全蛇夾的人員，超讚」、「眼鏡蛇會感謝你們！眼鏡蛇沒有攻擊的可能的原因是，視覺與感知受阻：蛇在黑暗、密閉的袋子裡處於極度驚恐與混亂狀態，當人類的手伸入時，蛇在狹小空間內無法準確判斷威脅的來源與距離，因此比起反擊，牠往往會選擇往袋底更深處蜷縮避難」、「太驚人了我以後也要檢查推車了！」

被眼鏡蛇咬一定會逝世嗎？

被眼鏡蛇咬傷確實是有可能致命的醫療急症，但並非被咬就一定會死亡，能否存活取決於蛇種、注入毒液量、咬傷部位、患者體型與健康狀況，以及是否及時接受治療。

毒液是否注入：眼鏡蛇有時會出現「乾咬」（dry bite），即咬傷但未注入或只注入極少量毒液。 蛇的種類：不同眼鏡蛇毒性差異很大，其中部分種類毒液以神經毒素為主，可能導致呼吸衰竭。 是否迅速就醫：現代抗蛇毒血清與加護醫療可大幅降低死亡率，許多患者在及時治療後能完全康復。

被眼鏡蛇咬傷怎麼辦？

立即撥打緊急電話並前往醫院。 保持冷靜，減少活動。 固定患肢，避免毒液擴散過快。 記住蛇的外觀特徵。 不要切開傷口、吸毒液、綁止血帶或使用偏方或草藥。



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