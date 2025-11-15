手伸鐵門下秒辣椒水「噴滿鄰居臉」台南男子觸犯傷害罪…下場遭殃了

社會中心／洪正達報導

台南莊姓男子與鄰居相處不睦，2024年間看到對方手指越過大門指向自己，火速拿起辣椒水噴灑鄰居，害對方眼睛受傷報警，案經台南地院審理後判處易科拘役10日，得易科罰金，莊男不滿上訴仍被台南高分院駁回。

2024年8月間，莊男在自家庭院對著馬路邊的鄰居吵架、叫囂，鄰居越吵越氣將手一度伸向莊男家門上方，並用手指指向莊男，雙方並未有任何肢體接觸，但莊男看準時機拿起辣椒水噴向對方臉部，鄰居感到臉部灼熱趕緊送醫，並向警方報案；一審時，法院看過畫面認為鄰居與莊男間並沒有肢體接觸，若莊男擔憂人身安全大可以保持距離或報警，但莊男卻拿起辣椒水攻擊對方，已構成傷害罪。

莊男主張，自己長期被騷擾，也報警提告，當日也曾通報警方求助，對方卻在家門口對著他咆哮，再加上自己失智的祖母就站在身邊，只好不停警告對方離開，並告知已拿出辣椒水噴灑，自己是基於保護家人及自衛才會反擊。

台南高分院則指出，畫面中看不到鄰居打開鐵門或攻擊，只看到有人站在鐵門外叫囂，莊男當時處於沒有肢體衝突，沒有不法侵害的情況下持辣椒水攻擊，不符合正當防衛要件，無法阻卻違法，因此仍維持原判並沒收辣椒水，全案定讞。

