手作創業神機！eufyMake E1 3D 紋理 UV 印刷機開箱：讓個人工作室也能接客製化訂單

不知道大家有沒有在網路上看過有印著情侶合照、全家福或家中寵物照片的的客製化周邊小物的電商網站？這類賣的不便宜的客製化小物正常來說都是接單設計後再轉給有專業 UV 印刷機的工廠生產。一般人不太可能、也沒必要會為了想要偶而手作這些物品就花大錢購入（畢竟想喝牛奶不需要真的養頭乳牛）。但如果您本身就是從事創意行業，如手作小物販售、客製化商品的工作室或創作者，如果能自己有台這樣的機器，相信在產能與收入方面都有很大的幫助，不過這類專業機器以往一台動輒可能要價數十萬或百萬一般創作者根本負擔不起也很難回本，不過由於科技進步，近期在國外募資平台超過1.7萬名網友購買，集資金額突破新台幣 14 億的傳奇產品「eufyMake E1 3D 紋理 UV 印刷機」即將引進台灣，阿達也幸運的拿到機器進行了測試，接下來為大家分享這台讓一般創作愛好者、手作工作室都有能力入手的神機有多厲害。

eufyMake E1 3D 紋理 UV 印刷機開箱

eufyMake E1 是「真」全球第一台為個人用戶或小型工作室而生的 3D 紋理 UV 印刷機，除了將價格打下來以外更是用 AI 大幅簡化「設計」、「印刷」環節，且搭配模組化配件就能在各種物體平面進行印刷的機器，整個操作流程幾乎跟一般「印表機」沒什麼兩樣：

eufyMake E1 採用獨家的 Amass3D™ 紋理印刷技術，能在列印過程中以 UV 光固化的方式層層堆疊，讓印刷品擁有真實可感的立體觸覺。呈現最高 5mm 的立體紋理層次，讓您的創意由傳統的平面設計直接升級為可觸摸的立體藝術品。搭配 ColorMaestro™ 專業色彩技術與 1440 DPI 的超高解析度，能在作品上呈現最細膩、逼真的色彩層次。更棒的是還支援超過 300 種以上的材質列印，不管是木材、玻璃、金屬、皮革、陶瓷等常見材質，以及碳纖維、帆布...都能搞定：

※募資非一般網購請詳閱內文說明※ 我們也做了詳細的開箱評測影片，使用效果可以看影片更清楚：