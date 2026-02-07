手作的溫度 日本大愛食堂飄香

慈濟日本分會，這道飯菜香，溫暖弱勢族群。原本是在2021新冠疫情時，啟動大愛食堂，提供需要的家庭解決三餐。疫情過後，供餐不中斷，至今每個月發放兩次，今年起更邁向零垃圾，不再用一次性餐盒。改用便當盒，固定的束帶，具有環保巧思純手工。或許您好奇，這樣是不是得更花心思，衛生更要仔細把關？對志工來說，這都不是問題。

仔細清洗便當盒，確保乾淨無慮，裝入飯盒的飯菜，更是要講究色香味具全，慈濟日本分會大愛食堂，從今年一月開始，全面改用便當盒，不再使用一次性的餐盒。

慈濟志工 與 居民 鈴木一也：「(為了環保) 對，就是為了環保，是老師手作的 (哇好厲害)，所以請好好珍惜。」

居民 內野和子：「非常可愛，有手作的溫暖感，讓人覺得非常棒。」

吸引大家的不只是飯盒，便當盒束帶，更是人見人愛，這出自於裁縫老師的巧思。

縫紉班老師 林佳蓉：「用零頭布做的，做袋子剩下布的邊邊，瘦瘦長長的布，我都捨不得丟掉，剛好這時候可以派上用場。」

用剩下的布料做裝飾，鬆緊帶也是很環保，取自於新冠疫情時，收到的防護面罩，取下鬆緊帶，再做利用。

志工 Ang Laylay：「她說要做一百條，過來幫忙，真的把她忙死了，廢物利用，還把它弄得這麼漂亮。」

大愛食堂的設立，也是 疫情發生時開始，至今已經邁入第五個年頭。起初為兼顧衛生與便利，使用植物性材質的一次性餐盒。2022年七月，志工首次提出使用便當盒的構想，隨即獲得響應。

慈濟日本分會執行長 許麗香：「還有紅蘿蔔是季節性，小松菜也是季節性，順應季節，順應節氣，給我們鄉親最誠意的一個便當。」

就是這分有誠意的心情，疫情過後，每個月還是有近七十位居民來領取，彼此都已是熟悉又信任的好朋友，這次要全面改用貼上名字的便當盒，水到渠成。

居民 鈴木一也：「那麼還便當時，這條便當帶也要一起送回來嗎，(對 這個 這個 一式三樣)，好厲害，比想像中還要棒。」

送出去的飯盒，不只是溫飽，更是一分被用心款待的溫暖。

