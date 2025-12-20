手作盆花默語悄悄話 感恩器官捐贈者與家屬

在活動最後，工作團隊拉起布條，與器官捐贈者家屬合影，相約明年再見。

花蓮慈濟醫院器官移植中心與東區器官勸募中心12月20日邀請器官捐贈者的家人聯誼，在黃文鳳老師引導下，經由盆花手作的過程，感受靜心專注的平靜安寧，並在「悄悄話花園」裡，因著「隔薑灸」帶來的掌心暖意，默語思念與祝福。林欣榮院長感恩捐贈者和家人「化小愛為大愛，將無用化為大用」，真的非常感動；家人也可以看到親人的生命延續下去。

林欣榮院長感恩捐贈者和家人「化小愛為大愛，將無用化為大用」，真的非常感動。

花蓮慈濟醫院器官移植團隊不只照顧移植的病人，更是長年關懷捐贈者的家人，感恩他們的勇氣與大愛，幫助許多受贈者獲得健康。外科部主任，也是器官移植醫師的陳言丞指出，面對捐贈者生命即將逝去，家屬在做出決定的過程是經歷情感拉扯，那絕對是一段很艱苦的歷程。他很感恩所有捐贈者家屬。

廣告 廣告

陳言丞主任說，器官移植團隊不只照顧移植的病人，更是長年關懷捐贈者的家人，感恩他們的勇氣與大愛。

這次器官捐贈者的家屬聯誼在種滿有機香草的秧悦美地度假酒店登場，當家屬看到熟悉的護理師、社工師團隊，臉上盡是老朋友相見的笑容。因為晨雨霏霏，家屬分組在室內先以樹枝做盆花的柵欄，黃老師邊指導做法，邊介紹外型像麥克風的「乒乓菊索拉花」，乒乓菊花語是「圓滿、長久」，因為圓潤的外形象徵著團圓、幸福與完整，而護欄就是愛的守護欄。

捐贈者家屬在黃文鳳老師引導下，展該盆花手作。

過程中，漸小的雨勢停了，令工作團隊十分開心，於是家屬們帶著乒乓菊麥克風走出會議室，從拱門進入香草園區，一片薑放在掌心，隔薑灸帶來陣陣艾草香及暖意，雙眼所見是一碧如洗的青山、林木，及花色優美的香草，吸入的空氣是花蓮特有的清淨。家屬三五成群，默語心中的悄悄話。

每桌都有工作人員(穿白衣者)引導協助。

約15分鐘過後，在黃老師的邀請下，家屬們從乍聽「爬樹」的錯愕到認真「爬樹」。一群人跟著黃老師，看著眼前的大樹，伸出雙手從樹根開始，然後雙手交替向上，原來這是「空氣爬樹」，配合呼吸，讓每個人在默語思念之後，伸展肢體，讓舒暢感從手到腳無限延伸。

在黃老師的邀請下，家屬們從乍聽「爬樹」的錯愕到認真「爬樹」

戶外活動結束後，再回到室內，搭配鮮採的香草植物，插在花藝海綿完成盆花；並寫下祝福卡插在花中。而在最後的茶席與分享中，舉杯敬天、地，敬同組夥伴與自己，也敬在遠方的家人。

戶外活動結束後，再回到室內，完成盆花

在這懷念的儀式中，有的人忍不住紅了眼眶；有人分享兒子的故事；有人分享因弟弟生性樂於助人，促成他在弟弟發生無法挽回的意外時，有勇氣向母親提出讓弟弟遺愛人間的建議；有人是經歷快20年終於站起來分享「他依然很想念女兒」；有人很感謝工作人員每年的用心籌辦，期待明年再相會。

黃文鳳老師帶領家屬在茶席中分享，舉杯敬天、地，敬同組夥伴與自己，也敬在遠方的家人。

撰文／游繡華；攝影／花蓮慈濟醫院