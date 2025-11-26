



歲末將至，感恩節的溫馨氣息悄悄在衛生福利部桃園醫院復健病房蔓延。為了讓病友們在辛勤復健之餘，也能感受節慶帶來的希望與支持，復健團隊特別舉辦「感恩病友會」，邀請病友與家屬共同參與，以「黏土相框手作」為主題，一起創作屬於自己的節慶小物，為病房增添滿滿暖意。

活動由復健科個管師羅卉菁率先介紹黏土創作技巧，並示範如何運用簡易造型手法捏塑花朵、彩虹、葉片、動物等各式可愛元素。色彩繽紛的輕黏土在大家的巧手中變成一件件充滿想像力的小作品，每位病友都沉浸在創作的專注與樂趣中，病房裡洋溢著久違的輕鬆氛圍。

手作相框傳遞感恩祝福 桃園醫院復健病房陪病友找回力量

衛生福利部桃園醫院復健部主任李偉強26日表示，手作活動能讓病友們暫時忘卻病痛，也為日常復健之外的生活增添色彩。他指出，這次活動不只是增添節慶氣氛，更希望讓病友在漫長復健過程中感受到「有人陪伴」的力量。復健科團隊也分享，黏土創作具有良好的紓壓效果，同時能在不自覺中讓手部肌群活動，有助於提升精細動作與協調性，是復健訓練的延伸。

羅卉菁也提到，感恩節的意義不在於形式，而在於傳遞支持與溫暖。「我們希望透過這樣的活動，讓病友知道他們並不孤單。復健雖然辛苦，但我們會一直陪伴著他們，一步一步朝向更好的生活品質前進。」活動結束時，大家手上都拿著親手完成的相框，臉上寫滿成就感，不少人計畫將家人的照片放進相框，當成送給自己的節慶禮物，也象徵著努力復健的希望與期盼。

李偉強強調，桃園醫院復健團隊長期致力於提供專業且全方位的康復照護，除了例行治療，也持續規劃多樣化的病房活動，希望以更溫柔、更陪伴的方式，支持病友面對復健挑戰。此次手作病友會，不僅活絡了病房氣氛，更在感恩節前夕為病友與家屬留下了一段溫暖而難忘的回憶。



