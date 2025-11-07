陳姓男子駕駛黑色轎車撞上路邊車輛後迅速逃離現場，警方調閱監視器追查時，發現肇事車輛與車牌登記不符，進一步在嫌犯家中查獲4張偽造車牌，讓案情更加複雜。西屯派出所副所長莊貽麟表示，嫌犯供稱這些假車牌是從他人處購買，試圖將責任推給他人，但警方不採信這套說詞，懷疑這些偽造車牌都是嫌犯自己製作的。

「手做車牌變手作餅乾」肇事男逃不掉 警揪「4張偽造車牌」。(圖／TVBS)

一起肇事逃逸事件演變成偽造車牌案件，警方原本調閱監視器追查肇逃車輛，卻意外發現嫌犯使用偽造車牌行駛。這名陳姓男子駕駛黑色轎車撞上路邊車輛後，迅速迴轉離開現場，毫無猶豫。調查過程中，警方發現肇事車輛與車牌登記不符，進一步在嫌犯家中查獲4張偽造車牌，使案情更加複雜。

「手做車牌變手作餅乾」肇事男逃不掉 警揪「4張偽造車牌」。(圖／TVBS)

這起事件始於一輛黑色轎車偏離車道，撞上路邊停放的車輛。事發當時，駕駛在追撞後立即做出一個大迴轉，頭也不回地揚長而去，整個肇逃過程一氣呵成，沒有絲毫猶豫，顯然是因為駕駛明確知道自己不能被發現。

警方在追查肇逃車輛時，調閱監視器發現一個重要線索，肇事車輛的車牌與車型、顏色完全不符。這意外發現讓案件從單純的肇事逃逸轉變為偽造車牌案件。警方隨後在陳姓嫌犯家中查獲4張偽造車牌，讓嫌犯無話可說。

肇逃車牌有疑點 警搜家驚見４張偽造版。(圖／TVBS)

西屯派出所副所長莊貽麟表示，陳姓嫌犯供稱這些假車牌都是從他人處購買，試圖將責任推給他人，但警方不採信這套說詞，懷疑這些偽造車牌都是嫌犯自己製作的。

這名陳姓男子原本只是撞壞他人車輛，現在卻因使用偽造車牌而面臨更嚴重的法律後果。如同俗話所說，這下他從自製車牌，可能要轉行到監所內製作餅乾了。

