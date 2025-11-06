手刀報名！創業必練四大關鍵力 高雄青創武林大會滿滿含金量
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為強化青年創業團隊的國際視野與實戰能力，高雄市政府青年局昨（5）日於駁二Pinway 8號倉庫舉辦「114青創交流會—國際力與創業關鍵力」，吸引逾50組青創團隊參與。活動以「青創武林大會」概念打造，聚焦創業必備的行銷、財務、募資及永續四大關鍵力，採短講分享與分桌沙龍互動方式進行，協助青年創業者深度交流、拆解經營痛點並獲得具體行動解方，被參與者譽為「最有感、最實戰」的創業交流平台。
▲高市青年局長林楷軒致詞指出，本次活動透過實戰導向的交流機制，為青創團隊創造更多連結與資源合作機會。
青年局長林楷軒致詞指出，創業最難的階段往往不是開始，而是邁向穩定發展的過程。市府近年積極透過「創業小聚」、導師陪伴制度、培力課程、國際鏈結與資源媒合等措施，陪伴青年從創意發想到市場驗證，再到商業規模擴大。他強調，政府扶植創業不只放在前期補助，更重視後續的實戰輔導與持續性支持，期盼透過跨域資源整合，讓青年能在高雄扎根，同時走向全台與國際市場。
▲盧森堡台北辦事處副處長廖健苡（演講者）擔任分享嘉賓，介紹歐洲新創環境與國際市場商機，拓展高雄青創團隊的國際視野。
本次交流會邀請多位重量級講者及產業代表擔任講師與桌長導師，分享趨勢洞察與經驗心法，帶領團隊逐一拆解創業關鍵課題。
「國際力」部分，由盧森堡台北辦事處副處長廖健苡以盧森堡為例，解析歐洲新創政策、投資環境與市場網絡，並提出青創團隊跨國布局策略，鼓勵青年勇於探索歐洲與全球市場合作機會。
「行銷力」由「柴語錄」創辦人游士賢分享，品牌如何透過鮮明識別與內容力建立情感連結，並以自身營運案例示範如何將創意IP轉化為市場影響力。
「財務力」由KPMG安侯建業會計師陳永祥帶領，協助青年理解成本控管、現金流管理與財務治理的重要性，打造穩健營運基礎。
「募資力」邀請國發基金天使投資主任游維如說明投資人視角、募資條件與提案技巧，帶領團隊掌握吸引資金的關鍵。
「永續力」則由高雄大學EMBA中心首席顧問佘志民教授分享ESG趨勢，解析永續商模在經營策略、品牌形象與市場優勢上的突破點，引導創業者將永續視為機會，而非成本。
▲今年度「永續高雄-青年創業挑戰賽」冠軍恰口科研受邀分享創業歷程，給予青創團隊更多信心與啟發。
活動亦邀請今年「永續高雄－青年創業挑戰賽」得獎團隊現身分享實戰成果。冠軍恰口科研與亞軍台灣沃特分享AI應用與永續創新如何落地市場，從創意驗證、技術整合到商業模式成形的關鍵歷程，為現場青年帶來高度啟發。該競賽由高雄市政府青年局、日月光投控、日月光環保永續基金會及國立中山大學共同主辦，今年度以「AI智慧應用與淨零永續創新」為主題，吸引全台157組團隊參賽。
▲活動壓軸「青創關鍵力深度 Circle Talk」由四大領域業師擔任桌長，帶領團隊進行輪動式交流，現場氣氛熱烈。
現場交流氣氛熱絡，參與團隊普遍表示收穫豐富。艾達特整合分析有限公司執行長邱奕凡說，透過與業師面對面深談，更清晰了企業下一步策略方向，「像是一場客製化創業健檢，帶回立即可執行的改善指南」。迎蜂有限公司負責人李秉衡也分享，桌長導師毫不藏私地傳授募資與永續經營經驗，並透過跨團隊交流激盪創意，「獲得許多能直接應用於品牌與市場拓展的具體靈感」。
青年局表示，未來將持續打造兼具培力、交流與媒合功能的青創生態平台，從課程、導師、國際鏈結、產業合作到創業社群經營全面升級，協助青年紮實補強創業體質、拓寬發展視野。同時，青年局自9月至11月開設的「創業O’Star學堂」持續受理報名，課程涵蓋AI商模、短影音行銷、政府補助資源與海外市場策略等主題，歡迎有志創業青年踴躍參與，為圓夢鋪路、加速啟動創業成長動能。歡迎有志創業青年踴躍報名，為創業夢想奠定穩固根基、啟動下一階段成長動能。（圖╱高市府青年局提供）
